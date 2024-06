Gollum : des personnages du Seigneur des anneaux pourraient revenir dans le film selon Andy Serkis

Alors qu’un film centré sur Gollum est en développement, des personnages de Le Seigneur des Anneaux pourraient y apparaître.

Alors qu’Amazon s’est lancé à corps perdu dans sa série Les Anneaux de Pouvoir, une partie du Seigneur des Anneaux est restée entre les mains de Warner Bros. Et, sans surprise, le studio entend bien capitaliser dessus. Ainsi, dix ans après la fin de la trilogie du Hobbit, un film sur Gollum est officiellement en préparation, avec Andy Serkis de retour dans le rôle culte (et à la réalisation).

Intitulé Hunt for Gollum, ce nouveau long-métrage devrait logiquement suivre les aventures de Gollum / Sméagol avant sa rencontre avec Bilbo Baggins. Et, forcément, qui dit retour en Terre du Milieu dit potentiellement retour d’autres personnages cultes. Et alors qu’un acteur du Seigneur des Anneaux est déjà prêt à revenir, Andy Serkis n’a pas fermé la porte à la possibilité.

Terre du Retour

Interrogé par PopVerse, le réalisateur et acteur du nouveau film a teasé la possibilité de revoir des personnages de l’univers du Seigneur des Anneaux :

« Ce sera vraiment le monde de la Terre du Milieu d’après l’expérience de Gollum. »

Une déclaration somme toute assez vague, mais qui ouvre un grand nombre de portes étant donné ladite expérience de l’ancien Hobbit, véritable curiosité pour beaucoup d’acteurs de cette période. On peut clairement questionner la pertinence d’un tel projet, mais il y a sans doute quelques pistes intrigantes à explorer pour le personnage, assez neutre dans le conflit qui oppose le Bien et le Mal.

Quand tes personnages préférés sont de retour

Voir Gandalf apparaître est clairement une possibilité, mais d’autres protagonistes de la saga pourraient se joindre au Magicien. Viggo Mortensen, interprète d’Aragorn dans la trilogie, a d’ores et déjà affirmé qu’il était partant pour un comeback en Terre du Milieu. Cela dit, il est encore difficile de prédire qui pourrait se joindre à Gollum sans véritablement connaître la place du film dans la chronologie.

D’autant que son histoire a déjà en partie été traitée par les films, qui ont notamment conté via des flashbacks sa transformation de Sméagol à Gollum, ou comment il a récupéré l’Anneau Unique. Les équipes de Peter Jackson et Andy Serkis devront être malins pour faire de cette nouvelle histoire une étape enrichissante du Seigneur des Anneaux. Le retour d’anciennes gloires serait assurément un bel argument pour y parvenir.