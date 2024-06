Le Seigneur des Anneaux : cet acteur est prêt à revenir dans le film sur Gollum, si on l’appelle

Un acteur culte du Seigneur des anneaux de Peter Jackson serait d’accord pour faire son retour dans The Hunt For Gollum d’Andy Serkis.

Depuis qu’on sait qu’Andy Serkis et Peter Jackson vont faire revenir Le Seigneur des Anneaux et Gollum, on se demande forcément ce qui nous attend. Si l’on comprend que le film, intitulé The Hunt For Gollum (La Chasse de Gollum en français), se concentrera sur le célèbre personnage de l’univers de Tolkien, on n’en sait toutefois pas bien plus sur l’intrigue.

L’une des grandes questions que se posent les fans concerne donc les personnages et le casting : aura-t-on la chance de revoir d’autres visages connus de la Terre du Milieu en plus de celui de Sméagol ? On a déjà appris que Viggo Mortensen est prêt à reprendre le rôle d’Aragorn pour The Hunt For Gollum, et c’est désormais au tour d’un autre acteur culte de la trilogie originale et des films Le Hobbit de montrer son enthousiasme pour le projet.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum et Gandalf de retour ?

Cet acteur n’est autre que Ian McKellen, interprète du magicien Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et dans les trois films Le Hobbit. C’est dans une interview pour The Times qu’il a évoqué le prochain long-métrage centré sur Gollum et a notamment révélé que Gandalf en ferait partie. Il a ensuite répondu sur la possibilité de le voir reprendre le rôle :

« Je ne me suis pas rasé depuis des mois [par rapport à la barbe de Gandalf]. […] Quand un scénario arrive, je me dis que ce sera peut-être mon dernier travail […]. Mais je n’ai pas reçu de scénario [pour The Hunt For Gollum], il n’y a pas d’offre, il n’y a pas de plan. »

« Un magicien n’est jamais en retard, ni en avance d’ailleurs, mais faut lui dire s’il peut venir quand même. »

Il y a donc pas mal de chance qu’on retrouve le magicien gris dans le film d’Andy Serkis, mais ce ne sera probablement pas Ian McKellen qui tiendra son bâton. L’acteur est néanmoins prêt à reprendre le rôle, si on lui propose et s’il est « encore vivant » (le monsieur ayant 85 ans). On peut désormais se demander qui interprètera Gandalf si McKellen n’est pas choisi et/ou dans l’incapacité de le faire.

Est-ce que Michael Fassbender reprendra le rôle, lui qui a joué sa version jeune de Magneto dans les X-Men ? Affaire à suivre…