Après Wolfman, ce film de monstre culte va avoir le droit à son remake grâce à James Wan

James Wan serait en discussion pour réaliser un remake monstrueux d’un des grands classiques du Universal Monsters.

Si Universal a tenté de redonner vie à ses Universal Monsters en 2017 avec le Dark Universe, l’échec critique et commercial de La Momie, censé être le premier film de l’univers, a très vite mis fin aux ambitions du studio. Toutefois, même si le Dark Universe est bien mort et enterré (oui on peut dire au revoir à Javier Bardem en monstre de Frankenstein), les Universal Monsters, eux, n’ont jamais eu autant la côte depuis les années 30 grâce à des projets indépendants qui permettent à chaque monstre d’avancer sans contrainte.

Ainsi, Universal a sorti en 2020 Invisible Man de Leigh Whannel, relecture féministe et moderne du film culte de James Whale. Prochainement, c’est le loup-garou qui reviendra sur les écrans avec Wolfman réalisé par Leigh Whannel (encore) et aussi La Fiancée de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal (un film Warner). Et il semblerait que James Wan soit en passe de réaliser un remake moderne d’une autre créature culte.

« Qui est là ?«

Faites entrer le monstre

Selon The Hollywood Reporter, après s’être attaqué à Aquaman pour DC, James Wan serait en discussion pour moderniser une autre créature marine en réalisant le remake de L’Étrange Créature du lac noir. Le film de Jack Arnold avait eu un beau succès en 1954 et avait eu le droit à deux suites avec La Revanche de la créature (toujours réalisée par Jack Arnold) en 1955 et La créature est parmi nous de John Sherwood en 1956.

Depuis, John Landis, John Carpenter, Ivan Reitman ou encore Guillermo Del Toro (dont La Forme de l’eau semble un clin d’œil évident) ont tenté de le réanimer sans y parvenir. Maintenant que c’est quasi-officiel, James Wan aura donc la lourde responsabilité de concrétiser ce remake, a priori, plus horrifique et réaliste tout en restant un hommage à la version originale, mélangeant épouvante et romance. Selon THR, James Wan chercherait actuellement un scénariste pour l’aider à écrire cette revisite.

On nous avait pourtant dit que la Seine était propre…

Pour rappel, L’étrange créature du lac noir se déroulait au cœur de l’Amazonie. Un paléontologue y découvrait un fossile appartenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agissait du chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il rassemblait une expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décidait alors de descendre le fleuve en bateau, s’enfonçant dans un territoire sauvage et poisseux, sans se douter que les eaux abritaient encore l’étrange créature…

Au vu des dernières productions et réalisations de James Wan, la prudence est de mise et on se demande vraiment si le réalisateur est la personne la plus adéquate pour ressusciter cette créature légendaire. Cela étant dit, avec Blumhouse et Universal à la production, et sans doute une fiche de poste très précise, on est plutôt très impatients de voir le résultat. Aucune date de sortie n’a évidemment été annoncée pour le moment.