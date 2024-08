« Je veux faire un film d’horreur » : ce réalisateur veut nous terrifier et c’est déjà un grand oui

Avant l’éventuel film d’horreur de Christopher Nolan, un autre réalisateur a très envie de se lancer dans le cinéma horrifique et on a hâte.

Quelques semaines après la sortie de Oppenheimer, Christopher Nolan n’avait pas caché certaines de ses envies pour la suite de sa carrière. Parmi elles, Nolan avait expliqué vouloir réaliser un film d’horreur pour enfin s’attaquer frontalement au genre. Et très honnêtement, il est difficile de ne pas être un minimum intrigué. Après tout, l’une des meilleures scènes de sa fresque sur le nucléaire contenait des éléments horrifiques très réussis, nous donnant presque un avant-goût de son potentiel.

Une chose est sûre, le cinéma d’horreur semble être rentré dans une nouvelle ère où il est moins maitrisé par l’élite hollywoodienne qu’il y a quelques années. Est-ce l’effet Get Out aux oscars ? Le sacre de Titane à Cannes ? Les énormes succès commerciaux de certains films du genre (dont le récent Longlegs qui cartonne au box-office) ? Sans doute un peu tout ça à la fois. En tout cas, après Christopher Nolan, c’est au tour d’un autre réalisateur oscarisé d’affirmer vouloir faire un film d’horreur.

Déjà subjugué devant cette annonce

Le fils de l’horreur

De passage au festival de Locarno pour recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière, Alfonso Cuarón a participé à une masterclass. Le Mexicain a évidemment abordé sa carrière, notamment certains de ses échecs, et son passage sur le petit écran après les succès critiques de Roma et Gravity mais il a également évoqué le futur. Un avenir où il aimerait donc explorer le cinéma d’horreur comme l’a relayé Deadline :

« Mon objectif est de faire un film d’horreur un jour. J’adore Rosemary’s Baby, les autres films de Polanski et des films comme Mister Babadook. Ils sont tellement ancrés dans la réalité et sur leurs personnages que je les adore. En tant que spectateur, j’ai des goûts plus larges, mais j’aspire toujours à faire des films qui sont très ancrés dans la réalité. J’ai essayé d’écrire [un film d’horreur] comme ça, mais d’une certaine manière, ça ne fonctionnait pas complètement. »

C’est vrai qu’il faisait vraiment peur Mister Babadook

Alfonso Cuarón a donc déjà quelques idées derrière la tête et pas forcément celle qu’on attendait. En effet, début 2024, le réalisateur s’était a priori lancé dans la production du film Billy Please Call Home, road trip entre un père et son fils tiré d’un scénario qu’il avait écrit il y a une vingtaine d’années. Et avant la grève des scénaristes et acteurs en 2023, il envisageait un film sur Phillip K. Dick ou tout du moins sa sœur jumelle Jane, décédée six semaines après leur naissance.

Finalement, ces deux projets pourraient donc passer après un éventuel film d’horreur, ce qui serait une grande première pour le Mexicain… ou presque. Si le cinéaste n’a jamais fait de film horrifique à proprement parler, ses films ont régulièrement mis en scène une forme d’horreur, qu’elle soit apocalyptique avec Les Fils de l’homme, catastrophique avec Gravity ou fantastique avec Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Voilà une sacrée vision d’horreur

Son incursion dans l’univers des sorciers est d’ailleurs peut-être la meilleure preuve de son immense potentiel pour le genre, lui qui avait si bien réussi à transmettre l’effroi provoqué par les détraqueurs ou à revisiter la transformation d’un loup-garou. Même dans Gravity et ce simple petit jumpscare en début de métrage avec le corps d’un astronaute à la tête trouée surgissant d’un vaisseau était presque un premier signe.

Autant dire qu’on a plutôt hâte de le voir enfin concrétiser ses envies, même si cela prendra encore un peu de temps. D’ici là, on pourra enfin admirer tout son talent avec sa série Disclaimer, menée par Cate Blanchett et prévue pour le 11 octobre prochain sur Apple TV+.