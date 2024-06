Les nouveautés films et séries à voir sur Disney+ en juin 2024

Parce qu’il n’y a pas que Netflix ou Amazon Prime Video dans ce monde et que d’autres plateformes voient leur catalogue grandir chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on a décidé de faire le point sur les nouveautés prévues sur Disney+. Chaque début de mois, Écran Large reviendra donc sur quelques nouveautés ajoutées par Disney+ dans son catalogue, films et séries confondus, originaux ou pas, dans une liste non exhaustive.

Alors, quels sont les films et les séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming en ce mois de juin 2024 ?

Déjà disponible

Star Wars : The Acolyte

Disponible le 5 juin

Durée : 8 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Alors que l’Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener l’enquête.

Pourquoi il faut la regarder ? The Acolyte part explorer une époque encore jamais vue à l’écran : la Haute-République des Jedi. Rien que pour ça, le projet porté par Carrie Ann-Moss intrigue. La série promet en plus d’avoir un ton plus sombre que le reste des productions Disney + se passant dans la galaxie lointaine. Avec son histoire centrée autour d’une enquête, le programme devrait être bien différent de tout ce qui a déjà été montré dans l’univers de George Lucas, et promet même d’être un des projets les plus originaux de la licence depuis quelques années.

Surtout, The Acolyte semble combler une des lacunes les plus reprochées à la trilogie Disney : le manque de réelle variation de décors, de planètes ayant l’air d’avoir du vécu et de l’histoire. On a hâte de voir ça.

bientôt disponible

Becoming Karl Lagerfeld

Disponible le 7 juin

Durée : 6 épisodes de 42 minutes environ

Ça parle de quoi ? En 1972, Karl Lagerfeld, 38 ans, est un styliste de prêt-à-porter encore inconnu du grand public. Il va oser se mesurer à son ami et rival Yves Saint Laurent, génie de la haute couture, soutenu par l’homme d’affaires Pierre Bergé.

Pourquoi il faut la regarder ? Après la série d’Apple sur Dior et Coco Chanel intitulée The New Look, c’est au tour de Disney de se lancer dans l’univers de la mode via le petit écran. Comme son nom l’indique, Becoming Karl Lagerfeld s’intéressera à la vie du célèbre créateur, et plus particulièrement à son ascension à travers le monde de la haute couture parisienne durant les années 1970.

C’est l’acteur germano-espagnol Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!, Inglourious Basterds) qui incarnera Lagerfeld dans cette série française, où l’on retrouve d’ailleurs au casting plusieurs noms bien connus de chez nous, comme Arnaud Valois, Alex Lutz ou encore Agnès Jaoui.

Pose (l’intégrale)

Disponible le 19 juin

Durée : 25 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Pose s’intéresse à plusieurs segments de la vie new-yorkaise des années 1980 : l’émergence du luxe de l’ère Trump, la scène littéraire montante et la ball culture, sous-culture de la communauté LGBT.

Pourquoi il faut la regarder ? L’extravagance des années 80 couplée à un message fort sur une communauté peu représentée à l’écran (petit ou grand), le tout pour former un projet à l’énergie assez folle, c’est là toute la base de Pose. L’alliance de deux mondes est incarnée par Stan Bowes (Evan Peters), travaillant à la Trump Tower et Blanca Rodriguez-Evangelista (Michaela Jaé Rodriguez) une gérante de Maison, lieu d’entraide communautaire où sont organisés des bals, des compétitions qui incluent de la danse et des concours de drag.

La série aborde l’émergence de cette scène culturelle et littéraire underground queer noire et latino. Créée par l’excellent duo Ryan Murphy-Brad Falchuk, c’est un véritable joyau révolutionnaire, tant le sujet n’a jamais été abordé aussi profondément à l’écran.

L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux

Disponible le 28 juin

Durée : 2h50

Tant qu’il fait que murmurer…

Ça parle de quoi ? Profondément marquée par un accident qui a coûté la vie à sa meilleure amie et causé d’irréparables lésions à son cheval, Grace MacLean, 14 ans, vit repliée sur elle-même. Elle renonce à lutter contre son infirmité mais sa mère Annie refuse de s’avouer vaincue.

Pourquoi il faut le regarder ? Surtout connu pour son travail d’acteur, le mythique Robert Redford enfilait ici pour la première fois une double casquette, en étant derrière et devant la caméra. Véritable lettre d’amour à l’Amérique rurale dans laquelle le réalisateur a grandi, L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux est un film sur la famille poignant et touchant, et qui se veut authentique sur la population passant sous l’œil de son metteur en scène.

Adaptation du roman du même nom de Nicholas Evans, le long-métrage passe de New York jusqu’au Montana et n’est clairement pas avare en paysage et est un petit voyage garanti. Aux côtés de Redford, on retrouve Kristin Scott Thomas et aussi Scarlett Johansson dans un de ses premiers grands rôles.

Cruella

Disponible le 28 juin

Durée : 2h17

Ça parle de quoi ? Londres, années 70. Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode. Mais leur relation va amener Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella.

Pourquoi il faut le regarder ? Les origines de la créatrice de mode la plus malade du monde. Cruella réinvente l’histoire de l’antagoniste mythique des 101 Dalmatiens, et fait appel pour cela à une Emma Stone de Gala, se donne à fond pour montrer l’extravagance du rôle. Le Londres des années 70 est parfaitement adapté au tout, et permet plonger dans une autre époque.

Si cette réécriture enlève un peu de folie au personnage du film d’animation, et que la version plus sadique campée par Glenn Close en 1996 et 2001 est dure à détrôner, cette nouvelle approche n’est pas désagréable et ses deux heures passent sans que l’on s’en aperçoive. Si le tout est un peu dispensable, comme la plupart des remakes Disney en prise de vue réelle, il a tout de même le mérite de raconter une nouvelle histoire nouvelle et vaut largement le coup pour son duo d’Emma (Stone et Thompson), forcément détonnant à l’écran.

Mais aussi…

HPI saison 4, Abbott Elementary saison 3, Bienvenue à Wrexham saison 3, Mercato, Queenie…