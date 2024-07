Deadpool 3 : Ryan Reynolds dévoile les idées abandonnées et ça aurait pu être marrant

À quelques semaines de la sortie de Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds a dévoilé plusieurs idées abandonnées qu’on aurait pu retrouver dans le film.

On a compris que Deadpool 3 était bien parti pour être un méga-succès, le film de Shawn Levy s’étant doté de pas mal de moyens et d’une grosse stratégie marketing. Marvel et son MCU portent en effet de grands espoirs dans leur seul long-métrage à sortir cette année, et ils doivent d’ailleurs être heureux puisque Deadpool 3 a déjà explosé des records au box-office américain.

Et tandis qu’on a pu voir Wolverine affronter un ennemi culte dans le nouveau teaser de Deadpool 3, on vient d’apprendre que Ryan Reynolds avait fait quelques déclarations sur le film qu’il porte aux côtés de Hugh Jackman. Il a notamment évoqué plusieurs idées abandonnées de Deadpool 3, et certaines d’entre elles auraient pourtant pu être vraiment marrantes.

The Show Must Go On

Deadpool 3 (points de vues) et plein d’idées

Ryan Reynolds est ainsi revenu sur le processus de création de Deadpool & Wolverine dans une interview pour Entertainment Weekly. Il a d’abord avoué qu’il n’était au départ pas certain d’un jour réinterpréter le personnage du mercenaire, et a ensuite dévoilé plusieurs idées abandonnées pour le long-métrage. Il a notamment parlé d’une « histoire de Rashōmon avec trois points de vue différents », en référence à l’œuvre culte d’Akira Kurosawa, et d’un concept de petit film de road trip :

« C’était une idée de film à 5 ou 6 millions de dollars, sans effets spéciaux. C’était juste un road trip où je devais discuter avec Dopinder [le personnage de Karan Soni] et parler de certaines des choses que nous avions collectées et/ou vues en chemin. Ce n’était pas censé être un film évènement. Si on était en route vers le point C, il était censé nous amener au point B. C’était le plus étrange. J’ai aimé. J’ai trouvé ça plutôt amusant. »

Pas de film de road trip, mais un buddy movie qui pourrait être bien sympa

Ryan Reynolds nous présente ainsi un projet bien différent du prochain (et tout premier) film classé R de Marvel. Le budget de Deadpool & Wolverine doit en effet être bien supérieur à seulement 5 ou 6 millions (on sait que les deux premiers opus avaient respectivement couté 60 millions et 110 millions environ) et nous amènera au vu de ses bandes-annonces dans le gros spectacle et la démesure, ce qui peut aussi être cool.

Pour rappel, Deadpool 3 est prévu dans nos salles obscures pour le 24 juillet 2024.