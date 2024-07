Catnado : une bande-annonce pour le Sharknado avec des chats (si c’était pas clair)

Sharknado n’a pas fini de faire des émules. Ce mois-ci au rayon bande-annonce de Z cynique ? Catnado, la version féline.

Rappelez-vous, c’était il y a plus de 10 ans. Le producteur de mockbusters The Asylum sortait un film-concept parodique : Sharknado. Originellement diffusé sur Syfy, il est devenu viral en quelques semaines et a relancé la mode des faux nanars taillés pour internet. Depuis, on a subi Zombeavers, The VelociPastor, Clownado, Planet of the Sharks, Avalanche Sharks, Empire of the Sharks, Skysharks, Zombie Shark, sans compter les millions de suites directes. Peut-on trouver plus populaire sur le web que les requins ? Oui, on peut.

La preuve avec Catnado, qui, comme son titre l’indique, reprend le principe en substituant des chats aux requins. Etonnant qu’en une décennie, personne n’y ait encore pensé. Une bande-annonce est sortie, pour le plus grand plaisir de votre ophtalmo.

Un film Pistou-approved

Des chats. Une tornade. Catnado.

La chose est produite par un forcené du genre : Wild Eyes releasing, qui nous avait déjà infligé l’hallucinant Incroyable Bulk, Space Sharks, Bigfoot Exorcist (un sous-VélociPastor, si c’était possible) et Cocaine Shark (inévitable déclinaison maritime de Cocaine Bear, à ranger aux côtés de Crackoon et Cocaine Cougar).

Catnado ne va pas faire tâche dans leur catalogue : le bousin est si fauché que la bande-annonce commence par des vidéos de chats aléatoires tournées à l’IPhone 4. Quant aux fameuses tornades de chats, il s’agit plus exactement de vieux modèles 3D constellés de PNG de chats trouvés sur Shutterstock. Pour les gros plans, une peluche bon marché (de tigre ?) fera l’affaire.

Un système E qui rappelle le truculent Le Clandestin, série Z horrifique de 1988 où un chat démoniaque/mutant décime les habitants d’un yacht. L’usage de peluches de récup’ pour les gros plans est également un véritable running gag dans ce nanar atomique. A la différence que Catnado reste l’une de ces productions semi-amateur narquoises qui cherchent avant tout à faire parler d’elles sur la toile, comme l’avait fait Sharknado en son temps.

Le résultat sera-t-il un ramassis de gags moisis ou une comédie absurde mieux menée que la moyenne ? Tout du moins peut-on relever qu’il s’agit d’une anthologie, réalisée par 9 cinéastes, presque tous habitués des bas fonds les plus crapoteux de l’industrie. Le synopsis ImDB a le mérite d’être clair : « C’est comme Sharknado, mais avec des chats. » Laissez les bières au frigo pour le moment : ce futur classique sort en DVD et VOD le 22 octobre 2024 aux Etats-Unis. Pas certain qu’il bénéficie d’un tel luxe au pays des Frères Lumières.