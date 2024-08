Britney Spears va avoir le droit à son biopic musical et le film a déjà trouvé un réalisateur

La méga-star de la pop Britney Spears va avoir son biopic, et on sait déjà qui sera derrière la caméra pour l’occasion.

Britney Spears a surement une des histoires les plus connues et médiatisées de l’industrie musicale américaine. Alors qu’elle a été sous tutelle de son père, qui a contrôlé son argent et sa vie privée, pendant 13 ans, la chanteuse s’est enfin libérée en 2021, après de longues batailles juridiques et une mobilisation massive de ses fans.

Évidemment, Hollywood n’a pas hésité un seul moment à sauter sur l’occasion, et plusieurs documentaires ont été faits sur l’icône de la pop, comme Framing Britney Spears et sa suite Controlling Britney Spears, qui revenait sur le mouvement #FreeBritney et sur ses conditions de vie carcérale. L’histoire de la chanteuse est passionnante, et ce n’est donc pas étonnant de voir qu’un nouveau film est en préparation sur le livre qu’elle a écrit.

Britney Spears dans Framing Britney Spears

It’s Biopic B*tch

Une fois sa tutelle terminée, Spears a donc écrit un livre, publié en octobre 2023, La Femme en moi, qui est devenu un bestseller du New York Times. Le livre s’est vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires aux États-Unis, sous forme physique, électronique et audio. Il a d’ailleurs été le livre audio le plus écouté de 2023 sur Spotify. Dans celui-ci, elle y raconte tout son parcours, de ses batailles juridiques à son enfance passée avec son père alcoolique, en passant par sa relation avec Justin Timberlake et son avortement.

Après une enchère pour les droits du livre dite « très compétitive » à Hollywood, c’est Universal qui est ressortie gagnant. Le studio a annoncé la nouvelle dans un communiqué et en a surtout profité pour dévoiler, d’ores et déjà, le nom du cinéaste qui s’occupera de réaliser ce biopic : Jon M. Chu.

Une icônes des années 2000

Ce choix n’a rien de spécialement anodin puisque le monsieur connaît bien le monde de la musique. Outre des sorties de route avec GI Joe : Conspiration ou Insaisissables 2, Jon M. Chu a quasiment fait de la chanson et de la danse sa spécialité au cinéma entre ses deux Sexy Dance, ses deux documentaires sur Justin Bieber et les musicals Jem et les hologrammes et D’où l’on vient. Il a même réalisé Wicked, la comédie musicale avec Ariana Grande et Michelle Yeoh dans le monde du Magicien d’Oz, prévue pour décembre 2024.

Autant dire qu’il devrait pouvoir mettre à profit son expérience du monde de la musique pop (avec Justin Bieber) et du cinéma pour ce biopic sur Britney Spears. Reste à savoir comment Chu se débrouillera avec l’auto-biographie de la chanteuse. Comme le livre couvre toute sa vie, on espère donc que le réalisateur aura le droit de faire des choix pour raconter son parcours professionnel et personnel en évitant la sempiternelle fiche Wikipédia sans âme. Aucune autre information n’est disponible sur le film pour le moment, mais on a hâte de savoir qui jouera Britney.