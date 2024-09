« C’est mon rêve de jouer Britney Spears » : cette actrice adorerait devenir la chanteuse pour le biopic

Le biopic sur Britney Spears avance et cette actrice serait ravie d’incarner la célèbre chanteuse dans le film.

Moins d’un an après la sortie du livre The Woman In Me, vendu à plus de trois millions d’exemplaires en quelques mois et livre audio le plus écouté de 2023 sur Spotify, et trois ans après le #FreeBritney, Britney Spears occupe toujours les esprits. Vu le succès de son autobiographie, Britney Spears va avoir le droit à son biopic musical par Universal. Jon M. Chu, coupable entre autres de Sexy Dance, Justin Bieber: Never Say Never, G.I. Joe : Conspiration ou encore Insaisissables 2, a été choisi pour le réaliser. Wicked (au cinéma le 4 décembre pour la première partie, le 26 novembre 2025 pour la deuxième).

Si le choix n’est pas forcément prometteur (même si on reste curieux de voir le premier volet de Wicked au cinéma ce 4 décembre), un élément manque toujours à l’appel : le nom de l’actrice qui jouera la star. Si les rumeurs vont bon train, il semblerait que certains proches de l’icône aient des préférences. Une actrice, citée par l’assistante de Britney Spears pour le rôle, a ainsi réagi et s’est montrée particulièrement enthousiaste à l’idée d’incarner la chanteuse.

La plus belle pour aller danser

Biopic sur Britney Spears : Emma Roberts veut être la femme fatale

Cosmopolitan a interviewé Emma Roberts à propos de ses livres favoris, de son adaptation de Nancy Drew et de celles qu’elle produit avec Karah Preiss via leur société Belletrist Productions. En fin d’entretien, le média a alors demandé à l’actrice son avis sur certaines rumeurs la voyant prendre la peau de Britney Spears dans son futur biopic :

« Je veux dire, c’est vraiment mon rêve de jouer Britney Spears. C’est seulement une rumeur, mais j’espère que, peut-être, ça se réalisera. Je veux dire, je me souviens de moi m’enfermant dans ma chambre et écoutant In the Zone tout en affirmant “Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n’aurai pas mémorisé chaque mot de chaque chanson ». […] Je veux dire, je chante Britney à mon fils dans son bain tout le temps.”

Emma Roberts prête à conquérir le monde de la musique

Si on ne doute pas qu’Emma Roberts est une fan de Britney Spears, tant la chanteuse a été une idole et un modèle pour les enfants nés dans les années 90, on n’aurait pas forcément parié sur l’actrice de Scream Queens et American Horror Story pour prendre le rôle de Britney Spears dans un biopic. Physiquement, la comédienne pourrait tout à fait correspondre, mais pas sûr qu’elle soit en mesure de porter un tel projet sur ses simples épaules, elle qui n’a joué dans aucun film majeur. Reste que l’actrice possède un atout indéniable : elle sait chanter.

En 2005, Emma Roberts avait sorti son premier album studio, intitulé Unfabulous and More, bande originale à la série pour adolescents Allie Singer (Unfabulous), où elle tenait le rôle principal. Finalement, à la fin des années 2000, elle avait arrêté la chanson pour se concentrer pleinement sur sa carrière d’actrice. La voir jouer Britney Spears serait donc assez amusant, comme une alliance ultime de ses deux passions. Il va toutefois falloir s’armer de patience puisque sa présence n’est qu’une rumeur pour le moment. Le biopic sur Britney Spears n’a d’ailleurs aucune date de sortie à ce stade.