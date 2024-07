Le biopic de Madonna verra peut-être finalement le jour

Who’s That Girl, le biopic sur et par Madonna avec Julia Garner annulé en 2023, pourrait finalement se concrétiser.

Avec les succès de Bohemian Rhapsody, Rocketman, et Elvis, Hollywood a bien compris que le public avait faim de biopics musicaux, et cette mode n’est pas prête de s’arrêter. Sans même compter la sortie de Back to Black en avril dernier, beaucoup d’autres productions de ce type sont en préparation, comme A Complete Unknown, un film sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet, Michael, le biopic sur Michael Jackson réalisé par Antoine Fuqua, ou encore Deliver Me From Nowhere, un drame musical centré sur Bruce Spingsteen.

Et alors que le biopic sur les Beatles s’est doté d’un très beau casting, un autre grand nom de la musique américaine pourrait bientôt s’ajouter à cette liste prestigieuse. En effet, il a récemment été révélé que le biopic sur la pop star Madonna était à nouveau en préparation.

Madonna, qui est cette fille ?

Comme l’a révélé la chanteuse via son compte Instagram, elle est bien de retour devant sa machine à écrire ! Madonna a donc bien repris la rédaction du scénario de son propre biopic, qu’elle va elle-même co-écrire et réaliser. Le film s’intitule pour le moment Who’s that Girl (il s’appelait auparavant Little Sparrow), ce qui fait référence au nom d’un de ses singles, mais aussi à sa tournée mondiale de 1987 et à un long-métrage de James Foley dans lequel elle a joué.

Pour rappel, le projet avait été annulé par Universal Pictures il y a de ça un an et demi, alors que la pop star préférait se concentrer sur ses concerts pendant le Madonna: The Celebration Tour. Cette tournée s’étant terminée en mai 2024, rien ne semble maintenant empêcher la chanteuse de pouvoir se relancer dans cette aventure.

La scénariste Diablo Cody (Juno) aurait d’ailleurs participé à l’écriture de la première version de Who’s that Girl, qui comptait selon The Hollywood Reporter plus de 180 pages. Le projet aurait même pu se transformer en diptyque de films ou en mini-série, ce qui ne fut finalement pas le cas. Ce biopic devait également mettre en scène Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) dans la peau de Madonna, ainsi que Julia Fox pour interpréter l’une de ses danseuses. A ce stade, il est trop tôt pour savoir si ces hypothèses de casting seront maintenues.

Who’s that Girl étant encore en développement, aucune date de sortie n’a pour le moment été dévoilée, mais nul doute qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en entendre parler à nouveau.