The Beatles : un très beau casting pour le projet dingue du réalisateur de Skyfall ?

Les quatre films sur les Beatles, réalisés par Sam Mendes, auraient trouvé leur casting (et ça fait très envie).

Le projet a été annoncé en février dernier : une quadrilogie dédiée au légendaire groupe des Beatles va intégralement être réalisée par Sam Mendes. Après l’échec de son Empire of Light (budget de production de 13,5 millions de dollars selon TMDB, pour tout juste 11 millions de recettes récoltées dans le monde), le cinéaste derrière American Beauty et Skyfall devrait attirer l’attention avec ce nouveau projet titanesque.

Harris Dickinson dans Caravage et moi

The Beatles : les Avengers britanniques

Une ampleur d’autant plus importante que ces films The Beatles pourraient se payer un casting de luxe. En effet, d’après Jeff Sneider et son média The InSneider, quatre super acteurs seraient en discussions pour rejoindre la quadrilogie réalisée par Sam Mendes : Harris Dickinson en John Lennon, Paul Mescal en Paul McCartney, Barry Keoghan en Ringo Starr et Charlie Rowe en George Harrison.

Pour rappel, Harris Dickinson s’est récemment imposé dans la Palme d’Or Sans filtre et dans Iron Claw. De son côté, Paul Mescal n’arrête plus de faire parler de lui depuis Normal People et Aftersun. Barry Keoghan, quant à lui, c’est Mise à mort du cerf sacré, Saltburn et Les Banshees d’Inisherin. Enfin, Charlie Rowe est peut-être le moins célèbre de la bande, même s’il a passé une tête dans le Rocketman réalisé par Dexter Fletcher.

Paul Mescal dans Sans jamais nous connaître et Barry Keoghan dans Les Eternels

À noter que chaque film de cette quadrilogie sera du point de vue d’un des membres du groupe britannique. Selon le Hollywood Reporter, Sam Mendes devrait démarrer son tournage en milieu d’année prochaine. Ainsi, il y a de grandes chances pour que ces longs-métrages sur les Beatles ne débarquent pas avant 2027, à raison d’un opus par trimestre.

En attendant d’en savoir plus, rappelons que Harris Dickinson sera dans le prochain film réalisé par Steve McQueen, Blitz. Paul Mescal, quant à lui, sera prochainement dans le Gladiator 2 réalisé par Ridley Scott. Barry Keoghan, le petit chouchou d’Hollywood, incarnera tout bientôt le Joker dans The Batman 2. Et Charlie Rowe débarquera bientôt sur Netflix dans le nouveau film signé Noah Baumbach.