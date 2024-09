Le carton Beetlejuice 2 : Tim Burton bien parti pour avoir l’un de ses plus gros succès

Le Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton est déjà un beau succès au cinéma, et ça semble parti pour durer.

Après la série Mercredi, qui marquait un retour aux sources gothiques pleines d’humour noir de Tim Burton, le réalisateur a remis le couvert avec son Beetlejuice 2. Porté par une Jenna Ortega, qui a très bon goût question cinéma, et un Michael Keaton au sommet de son art, Beetlejuice Beetlejuice a réalisé un superbe démarrage au box-office. De quoi rassurer sur la capacité du cinéaste à continuer de séduire le public des salles obscures.

Le succès de ce nouveau Tim Burton est aussi un joli pied de nez fait aux grosses huiles d’Hollywood, puisque la Warner Bros. voulait sortir Beetlejuice 2 directement en streaming sur HBO Max. La réussite en salle de son dernier film prouve que Tim Burton a eu raison d’insister pour une exploitation dans les salles de cinéma. Voilà un succès qui fait du bien à l’image de Burton, et il en avait bien besoin après la catastrophe Dumbo.

Réunion de famille

Blue Beetlejuice

Sorti en 1989, le premier Beetlejuice avait rapporté 75 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 15 millions. Un quart de siècle plus tard, sa suite a coûté 100 millions de dollars et a déjà rapporté 300 millions de dollars au box-office mondial. Bien que les chiffres semblent plus modestes du côté du premier film, il faut prendre en compte deux facteurs : tout d’abord, l’exploitation en VHS, qui a été une énorme part du gâteau de Beetlejuice 1.

Ensuite, avec 25 ans d’inflation, il est très difficile de comparer ces chiffres. D’après les données de Statista, l’accroissement de la valeur entre 1988 et 2024 serait de 2,75%, ce qui voudrait dire que les 75 millions de 1988 seraient équivalents à presque 200 millions de dollars aujourd’hui. Mais en prenant aussi en compte les évolutions du paysage audiovisuel et de l’industrie, pour faire aussi bien que le film de 1988, il faudrait que Beetlejuice 2 parvienne à générer plus de 500 millions de dollars.

Jolie maquette

Jus de cafard

Toujours est-il que Beetlejuice 2 pourrait très bien approcher, voire dépasser ce score. Avec ses 300 millions générés en deux semaines d’exploitation, dont 227 millions aux USA et 103 millions dans le reste du monde, le film de Burton se place déjà à la 12e place des films ayant produit les plus gros revenus en 2024, coincé entre les 335 millions de Jamais Plus, et Sans un Bruit Jour Un et ses 261 millions de dollars générés.

Au box-office domestique 2024, avec ses 227 millions de dollars gagnés sur le territoire américain, Beetlejuice 2 est à la 6e place, cerné par Twisters (369 à l’international, 267 millions aux USA) et Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (567 millions de dollars de recettes à l’international, 196 millions au box-office domestique). On notera au passage la très bonne santé du genre de la comédie, avec dans les hauts des tops mondiaux Vice-Versa 2, Deadpool 3, Moi, moche et méchant 4, Bad Boys 4, et le très beau succès d’Un P’tit truc en plus sur le territoire français.

En France, alors que Beetlejuice 2 est sorti le 11 septembre 2024, il a déjà amené 637 788 spectateurs dans les salles de cinéma. À titre de comparaison, le premier volet avait réalisé 628 458 spectateurs. Au moment où sont rédigées ces lignes, il a donc d’ores et déjà attiré plus de personnes dans les salles que son prédécesseur. Si le paysage et les propositions cinéma ont bien sûr évolué, ce score demeure impressionnant.

« Tout ce pognon de dingue ! »

American Gothic

Beetlejuice 2 a engrangé 300 millions de dollars de recettes après 15 jours dans les salles. Ce faisant, il fait déjà mieux que Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui avait généré 295 millions de dollars de revenus. Beetlejuice 2 fait quand même moins bien que Dumbo (353 millions de dollars de recettes), mais celui-ci avait été un énorme ratage critique.

Avec ses 300 millions au compteur, Beetlejuice 2 se situe dans le haut du panier de la filmographie de Burton au box-office. Il surpasse Dark Shadows (245 millions), Sweeney Todd (153 millions), Big Fish (123 millions), Frankenweenie (81 millions) ou encore Big Eyes (27 millions). On garde une pensée émue pour Ed Wood, et ses 5 millions de recettes pour 18 millions de budget.

On reste tout de même très loin des mastodontes Alice au pays des merveilles (1 milliard de dollars de recettes), de Charlie et la chocolaterie (475 millions) et de la Planète des singes (362 millions). Rappelons tout de même que le Batman de 1989 a rapporté 411 millions de dollars et que Batman le défi a engrangé 266 millions de dollars. Comme expliqué précédemment, avec l’inflation, ces scores sont à réévaluer à la hausse.

Candyman, Candyman, Candyman !

Le succès de Beetlejuice 2 est bien parti pour durer. Voilà une réussite qui va aussi faire le plus grand bien à la Warner Bros., surtout après le très injuste flop de Furiosa. Quand bien même Tim Burton a lui-même expliqué qu’il n’y aurait pas de Beetlejuice 3, le retour en fanfare de son mort-vivant déjanté laisse à penser que ses futurs projets pourraient renouer avec ses premières amours gothiques. En tout cas, on espère retrouver cette verve pour son adaptation de L’Attaque de la femme de 50 pieds. Quant à la saison 2 de Mercredi, elle sera « plus horrifique » selon Jenna Ortega. Chouette.