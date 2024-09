BEETLEJUICE BEETLEJUICE : Tim Burton est-il ENFIN de retour ?

Maintenant que la tant attendue suite de Beetlejuice est enfin arrivée sur nos écrans, il fallait bien qu’on parle de ce Beetlejuice Beetlejuice censé garantir le retour du Tim Burton qu’on aimait. Pari réussi ou grosse cata ?

Depuis le succès du premier film sorti en 1988, il est question d’une possible suite. Pour différentes raisons plus ou moins bonnes, celle-ci aura mis pas moins de 36 ans à se concrétiser. Maintenant qu’elle est là, Winona Ryder, Michael Keaton et Catherine O’Hara sont rappelés sur le devant de la scène, aux côtés de la nouvelle venue Jenna Ortega.

A lire aussi Beetlejuice Beetlejuice : critique du (vrai) comeback de Tim Burton

Mais depuis ses succès des années 90, Tim Burton, réalisateur-star des gens qui s’habillent en noir, célèbre pour Edward aux mains d’argent, Mars Attacks! et autres Sleepy Hollow, a perdu de sa superbe au tournant du XIXe siècle en se compromettant derrière la caméra de croûtes cinématographiques telles que Alice au pays des merveilles ou Dumbo. Son grand come-back parmi les metteurs en scène dignes de ce nom fut annoncé et espéré maintes fois sans que jamais la prophétie ne se réalise.

Et si Beetlejuice Beetlejuice était le petit miracle venu mettre fin à la malédiction ? Bourrée de créativité mais aussi d’erreurs, la suite du film culte a de quoi charmer et se faire détester à la fois. Au sein de la rédaction d’Ecran Large, il divise déjà largement… Il est donc temps de développer davantage en vidéo.