Beetlejuice Beetlejuice : critique du (vrai) comeback de Tim Burton

Alors peut-être ?

Il était évident que, depuis quelques années, le Tim Burton qui s’était échoué sur les rives de Disney en s’abîmant dans la réalisation des immondes Alice aux Pays des Merveilles et Dumbo avait perdu son mojo. Et ce n’est pas des Dark Shadows, Big Eyes et autres Miss Peregrine et les Enfants particuliers qui auraient pu lui rendre. Il y eut bien la tentative Frankenweenie en 2012, adaptation en long-métrage d’un court-métrage de jeunesse, mais qui peinait à s’élever au-dessus du désir transpirant de nostalgie de redevenir le Tim Burton d’antan.

Qui pouvait donc encore croire en Beetlejuice Beetlejuice, suite mille fois annoncée mais jusque-là jamais réalisée, serait autre chose que le dernier tour de piste d’un vieux clown revisitant le musée de son talent perdu ? La personne qui écrit ces lignes, plus grande fan des premiers Burton et plus grande détractrice de ses derniers, n’avait pas une once d’espoir. Mais elle se réjouit d’avoir eu tort.

Qui aurait pu prédire ?

Car force est de constater que ce Beetlejuice Beetlejuice, s’il n’a pas la fraîcheur et l’originalité délicieuses du premier (crevons l’abcès dès maintenant), est bien loin d’être raté. La première raison de cette réussite, relative mais réelle ? L’humour. Burton revient à la véritable comédie qui parlera aux êtres éclairés qui aiment Pee-Wee Big Adventure et le premier Beetlejuice, délaissant les vannes grasses et faciles qui plombaient le vérolé Dark Shadows.

Ces gags efficaces sont dus à la liberté que s’octroie le réalisateur : bien loin de traiter ses personnages comme des icônes intouchables et ses décors comme une chapelle immuable, il ose les malmener, les modifier, les faire évoluer et les enrichir, comme de la matière vivante et non pas comme des statues prisonnières d’un fan-service. Du fan-service, il y en a, mais il n’est jamais au premier plan tant l’univers de Beetlejuice est revisité et complété par moult nouvelles trouvailles aussi créatives qu’hilarantes (notamment du côté du monde des morts et des différentes causes de leur trépas, toujours plus loufoques).

Entre tradition et modernité

R.I.P. le scénario

Mais qui dit retour aux sources pour Tim Burton dit aussi retours aux défauts (parfois gros) qui faisaient le charme de ses premières productions. Incapable de mener la barque d’une histoire bien ficelée et cohérente de bout en bout, Burton raconte souvent ses fables avec une désorganisation foutraque qui filerait des cauchemars à un étudiant en cinéma de la Sorbonne Nouvelle. Et ce, même lorsqu’il n’est pas au scénario (celui de Beetlejuice Beetlejuice est signé Alfred Gough et Miles Millar).

Alors oui, le film est bourré (mais genre vraiment rempli à ras bord) de sous-intrigues mal bouclées et de personnages secondaires évacués sans plus de ménagement que par une trappe sous le plancher. Tant et si bien que, par moments, le scénario semble n’être qu’un amas de débuts d’histoires qui ne trouveront jamais de conclusion satisfaisante, l’exemple le plus flagrant de ce phénomène étant le personnage de Monica Bellucci, bel accessoire collé dans le film comme un sticker pailleté sur un agenda de 6e, mais jamais utilisé à la hauteur de sa scène d’introduction, aussi jolie que (trop) longue.

La Sally de L’Etrange Noël de Monsieur Jack façon fantasme d’adulte

C’est à la fois un vrai problème et, semble-t-il, une condition sine qua non à la libération artistique du Tim Burton enfoui qui a besoin de ce joyeux bazar pour retrouver son authenticité. Alors on pardonne, d’autant qu’avec une bonne couche d’humour et des visuels chatoyants, la pilule passe plutôt bien. Ce qui pique un peu plus, ce sont certains effets tristement numériques (comptant deux-trois fonds verts qui mériteraient la prison) qui essayent d’imiter les effets pratiques du jeune Burton.

À l’époque du premier Beetlejuice, les éléments en stop-motion, les maquettes et les maquillages en caoutchouc, c’était terriblement charmant parce qu’il s’agissait du fruit de la nécessité qui pousse à la créativité. Aujourd’hui, et avec des moyens conséquents, faire du stop-motion numérique et tout le reste en essayant d’imiter l’aspect fauché des vieux effets, ça a quelque chose d’hypocrite et de presque cynique. Au prix de la cohérence visuelle avec l’ancien film, le public grince donc un peu des dents devant l’esbroufe (malgré l’utilisation sans doute réelle de quelques maquettes).

L’un des pires fonds verts du film

Winona, Michael, Jenna et les autres

Donc des défauts, oui (dont celui d’être une bonne suite sans réellement pouvoir fonctionner comme œuvre à part entière), mais un enthousiasme et un débordement d’idées trop communicatifs pour qu’on en tienne réellement rigueur au film. Si les personnages sont très (trop ?) nombreux, ce qui était déjà le cas dans le premier film, qui peut bouder son plaisir en découvrant Danny DeVito en technicien de surface zombie, où Willem Dafoe en commissaire cabotin au crâne ouvert (il semblerait que l’acteur continue de choisir ses rôles en fonction du maquillage qui va avec) ?

De son côté, Justin Theroux est parfait en bellâtre inconsistant, et l’alchimie entre Winona Ryder et Jenna Ortega fait fonctionner sans mal les scènes d’émotion, même quand ce n’était pas gagné d’avance. Michael Keaton s’éclate toujours autant avec ses touffes de moisi sur les joues, et grâce à tous les débordements qu’autorise son personnage, Burton ose, comme dans le premier film, dégainer des scènes chantées sans raison et jouer sur les dimensions (notons le passage hilarant durant lequel Beetlejuice conserve une vielle voix italienne enregistrée après avoir raconté un flash-back en noir et blanc).

Personne n’a aucun Dafoe

Catherine O’Hara, elle, retrouve la folie débridée de l’égocentrique Delia Deetz comme si elle ne l’avait jamais quittée, tandis que Burton rivalise de malice pour ramener papa Deetz sans faire revenir Jeffrey Jones (la carrière de l’acteur ayant sombré après qu’il a été reconnu coupable de détention et production de photos pédopornographiques en 2002).Pour ce qui est de gérer les accusations pesant sur Danny Elfman, on repassera, puisque le compositeur est ici toujours aux manettes, reprenant sagement l’univers de la partition originale sans briller au-delà.

En résumé, Beetlejuice Beetlejuice n’est pas forcément un très bon Burton, mais il est déjà un Burton tout court, et ça fait bien longtemps que les films du réalisateur ne pouvaient plus se vanter de porter cette signature. Le réalisateur est bel et bien revenu d’entre les morts, et on ne peut qu’espérer que ce soit pour de bon, cette fois.