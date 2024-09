Beetlejuice Beetlejuice devait sortir en streaming, mais Tim Burton s’est battu pour une sortie au cinéma

Beetlejuice Beetlejuice aurait pu atterrir sur HBO Max, mais c’était sans compter sur l’intervention de Tim Burton.

Beetlejuice Beetlejuice est le succès de cette rentrée. En effet, en seulement 10 jours, le film a atteint 264,3 millions de dollars au box-office mondial et s’est accroché à la première place du classement. Une prouesse qui signe un double retour pour Tim Burton : un retour au devant de la scène après des échecs tant commerciaux qu’artistiques (on ne t’oublie pas, Dumbo) et un retour aux sources pour le réalisateur d’Edward aux mains d’argents.

Mais le nouveau rejeton fantasmatique de Tim Burton aurait pu avoir un destin bien différent, puisque Warner Bros voulait initialement diffuser le film directement sur HBO Max, la plateforme de streaming du studio. Une décision que Tim Burton aurait catégoriquement refusé.

Quand on veut envoyer ton film en streaming

Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice

Selon le New York Times, la sortie streaming aurait un temps été envisagée au vu du coût élevé du film (144 million de dollars). Mais cette alternative a finalement été abandonnée, comme l’explique Pamela Abdy, la productrice exécutive du film :

« Cela n’aurait jamais pu fonctionner pour Tim. Vous parlez d’un artiste visionnaire dont les films méritent d’être vus sur grand écran.«

la productrice qui se met en quatre pour faire le film

Derrière la promotion de « la vision de l’artiste avant tout » se cache des manœuvres financières beaucoup plus insidieuses pour faire baisser les coûts de production. En effet, toujours selon le New York Times, les producteurs ont conclu un marché avec Tim Burton : réaliser son film avec un budget inférieur à 100 millions de dollars pour bénéficier d’une sortie salle. Les acteurs ont donc accepté de baisser leurs salaires en échange d’un pourcentage sur les recettes du film.

Sur ce point, Michael De Luca et Pamela Abdy, dirigeants de la Warner, ont dû faire preuve d’audace. Les producteurs ont dépensé des centaines de milliers de dollars par semaine en préproduction pour permettre à Tim Burton de débuter son tournage plus rapidement, une fois les accords avec les acteurs conclus. Mike Simpson, l’agent de Tim Burton, est revenu sur cette période incertaine auprès du New York Times :

« Deux mois se sont écoulés pendant lesquels, chaque jour, le film était presque sur le point de mourir. Ça a demandé beaucoup de courage, surtout de la part de deux dirigeants qui étaient relativement nouveaux dans leur poste.

« On va le faire, ce film ! »

Michael De Luca et Pamela Abdy ne sont à la tête de Warner Bros que depuis juin 2022, ce qui ne les a pas empêchés d’arriver à leurs fins, puisque le budget a été réduit à 99 millions de dollars. Depuis sa sortie, le film est un joli succès, et les acteurs auront bien leur part du gâteau. Beetlejuice Beetlejuice est dans les salles françaises depuis le 11 septembre.