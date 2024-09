Beetlejuice 2 : pourquoi les personnages de Alec Baldwin et Geena Davis ne sont pas retour dans la suite ?

Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton arrive bientôt au cinéma, mais deux acteurs du film original brilleront par leur absence.

Si l’on retrouve bien Winona Ryder et Michael Keaton dans leurs rôles respectifs, à savoir ceux de Lydia Deetz et du bien nommé Beetlejuice, pour cette suite, 36 ans après Beetlejuice, deux des acteurs du film original ne font pas partie du casting de ce nouvel opus, ce qui a soulevé les questions des fans. En effet, si on salue l’arrivée de Monica Bellucci, et de Jenna Ortega à l’écran, Alec Baldwin et Geena Davis, qui jouaient Adam et Barbara Maitland, ont disparu des radars.

Si Beetlejuice 2 a sûrement sauvé Burton, qui était en pleine déprime avant sa réalisation, il a aussi sorti le réalisateur d’une possible retraite qu’il envisageait après le désastre Dumbo de Disney. Par contre, le couple Maitland est bien resté au placard. Tim Burton s’est expliqué quant à cette absence, en invoquant certaines raisons scénaristiques et d’autres plus techniques.

Elle aussi sait allumer le feu

Blue Beetlejuice

Tim Burton s’est confié au micro du site People le 28 août 2024 concernant l’absence d’Alec Baldwin et Geena Davis dans son Beetlejuice 2. Une justification qui tient en deux points : tout d’abord, il souhaitait se concentrer sur une toute nouvelle histoire, centrée sur trois femmes de trois générations différentes : Delia Deetz (Catherine O’Hara), Lydia Deetz (Winona Ryder) et Astrid Deetz (Jenna Ortega).

« Je pense que pour moi, je ne voulais pas me contenter de cocher des cases. Même s’ils faisaient partie intégrante du premier film, je me concentrais sur autre chose. Pour une suite comme celle-ci, il fallait vraiment parler de l’époque. C’était mon point d’ancrage, les trois générations de la mère, de la fille et de la petite-fille. C’était le noyau du film. Je n’aurais pas pu faire ce film personnellement en 1989. »

Hérédité

La seconde explication est beaucoup plus technique, voire logistique. Dans le film original de 1988, le duo Baldwin-Davis interprète les époux Maitland, récemment décédés, qui découvre le fonctionnement du monde des morts. Or, dans ce monde, une fois décédés, la notion de vieillissement disparait. Si Baldwin avait 30 ans en 1988, et 32 ans pour Davis, aujourd’hui ils ont donc respectivement 66 et 68 ans. Pour faire réapparaitre les Maitland dans le monde des morts, il aurait fallu soit utiliser les effets visuels de rajeunissement, ou prendre d’autres acteurs.

Aucune de ces deux solutions n’ont semblé pertinentes à Tim Burton (et c’est tant mieux). Quant à savoir dans ce cas pourquoi avoir ramené Michael Keaton, eh bien sous l’épaisse couche de maquillage nécessaire pour donner vie à Beetlejuice, l’âge de l’acteur (72 ans tout de même) disparait tout simplement. On peut également supposer que scénaristiquement, les esprits des Maitland aient enfin trouvé un moyen pour atteindre la paix éternelle, le paradis, le cercle des réincarnations ou quelque soit la solution de paix des âmes dans ce monde.

Beetlejuice Beetlejuice arrivera dans les salles de cinéma françaises le 11 septembre 2024.