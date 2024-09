« Pas pour l’argent » : Tim Burton défend déjà la suite de Beetlejuice (et globalement toute sa carrière récente)

À peine arrivé à la Mostra de Venise, Tim Burton a défendu Beetlejuice 2 et ses derniers films, qu’il a assuré avoir faits de manière désintéressée.

Alors que Beetlejuice 2 a été présenté à la Mostra de Venise, Tim Burton, qui a eu 66 ans le 25 août dernier, est revenu sur ses derniers films. Celui qui a failli prendre une retraite anticipée après le très critiqué Dumbo et a plus de 40 ans de carrière aux compteurs, a répondu aux « polémiques » sur ses dernières œuvres. Car si Burton enchaîne toujours les projets et les festivals (Festival Lumière en 2022 avec remise d’un Prix, Biennale cette année), ses récents films ont reçu un accueil très mitigé.

Beaucoup voient en Burton un artiste sur le déclin depuis la fin des années 2000, Alice au pays des merveilles étant souvent considéré comme le point de bascule de sa filmographie.



Certains ont pu lui reprocher de faire des films ou séries de franchise pour l’argent, comme Mercredi dérivée de La Famille Addams, Dumbo et évidemment Beetlejuice 2. Profitant de la promotion de son nouveau film, le cinéaste a donc tenu à se défendre de tout aspect purement mercantile de ses projets.



Willem Dafoe, toujours aussi cool

Tim Burton est fier de ses récents projets, et le fait savoir

Burton était en Italie à l’occasion de la Mostra de Venise et a assuré n’avoir, entre autres, pas revu Beetlejuice, la suite n’étant (apparemment) pas faite pour amasser beaucoup d’argent en repompant l’original.

« Je ne pourrai jamais dire que Beetlejuice est autre chose qu’un film personnel pour moi. Donc après toutes ces années, pouvoir à nouveau travailler avec Michael [Keaton], Winona [Ryder] et Catherine [O’Hara] a rendu ça encore plus spécial et donc personnel, le tout en étant accompagné de Jenna [Ortega], Monica [Bellucci], Justin [Theroux] et Willem [Dafoe] – de nouvelles personnes qui ont réussi à s’intégrer à l’ambiance du film. […] J’ai simplement transféré l’ambiance du film original. »

Les critiques face aux derniers projets de Burton

Burton n’oublie pas pour autant de revenir sur ses galères passées et sur comment il a dû naviguer difficilement dans l’industrie :

« Ces dernières années, j’ai perdu mes illusions concernant l’industrie du cinéma. Donc j’ai su que si je devais retourner quelque chose ce devrait être quelque chose qui vient du cœur. Je me suis un peu perdu au milieu de tout ça, et donc ce film m’a redonné de l’énergie. Revenir aux choses que j’aime et travailler avec les gens que j’aime. Avec celui-là, je m’en fiche de ce qu’il adviendra. J’ai adoré le faire avec tous ces gens, et c’est ça qui compte. »

Burton a aussi indiqué qu’il ne ferait pas de troisième Beetlejuice, a priori. Quant aux résultats du second volet au box-office, disons simplement que la Warner devrait être un peu plus regardante que lui. Pour les fans inconditionnels du cinéaste ainsi que les nostalgiques, Beetlejuice 2 sortira le 11 septembre en salles.