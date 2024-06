Bad Boys 4 : démarrage prometteur pour le nouveau film avec Will Smith

Bad Boys Ride or Die débarque aux États-Unis, et le film avec Will Smith pourrait surprendre.

Déjà que le tout flingué Bad Boys for Life ne brillait pas par son originalité, le fatigué Bad Boys 4 : Ride or Die, c’est la goutte de trop. Avare en action et trop peu inspiré, ce nouvel opus réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah fait définitivement partie des pires Bad Boys. Malgré la déception, le retour de Will Smith et Martin Lawrence vient tout juste de débarquer aux États-Unis, et son démarrage est plutôt positif.

Bad Boys 4 : box-office qui Ride ou qui Die ?

En effet, lors de ses trois premiers jours d’exploitation, Bad Boys Ride or Die aurait récolté dans les 56 millions de dollars de recettes dans 3 885 salles de cinéma. Si l’on est en dessous des 62 millions de son prédécesseur Bad Boys for Life, ce score dépasse les estimations de l’industrie, qui tournaient autour des 45 et 50 millions de recettes. Selon Variety, peu avant le week-end, Sony s’attendait même au pire avec un démarrage à 30 millions de dollars, au regard des faibles performances de The Fall Guy et Furiosa : une saga Mad Max.

Pour rappel, lors de sa sortie en 2020, Bad Boys for Life s’est admirablement bien maintenu sur l’ensemble de son exploitation. À raison d’une faible baisse de fréquentation d’une semaine à l’autre, le film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah a dépassé les 206 millions de dollars de recettes sur le sol américain, et les 426 millions dans le monde.

« Alors ce démarrage ? »

Si le budget de production de ce Ride or Die s’élève à 100 millions de dollars (soit 10 millions de plus que son prédécesseur, sans prendre en compte l’inflation), un joli succès reste à portée de main en fonction du bouche-à-oreille. Aussi, à l’échelle de 2023, le démarrage de Bad Boys 4 gagne à être comparé à celui de S.O.S. Fantômes : La Menace de glace. D’un budget de production identique, le film réalisé par Gil Kenan a tout juste tiré 45 millions de recettes lors de son week-end d’ouverture.

Presque trois mois après sa sortie aux Etats-Unis, le dernier S.O.S. Fantômes a tout juste de dépassé les 113 millions de recettes au box-office domestique. À voir si le destin de Bad Boys Ride or Die se rapprochera plus de Bad Boys 3 ou de La Menace de glace. En attendant d’en savoir plus, rappelons que le nouveau film avec Will Smith est disponible dans les salles de cinéma françaises depuis le 5 juin dernier.