Avengers 5 et 6 : Zack Snyder donne son avis sur le retour des frères Russo chez Marvel

Zack Snyder n’est pas indifférent au retour des Russo à la réalisation des prochains Avengers, et il le fait savoir.

Alors que Jonathan Majors a été viré fin 2023 du MCU et que le scénario abandonné de Kang Dynasty a fuité, les problèmes autour d‘Avengers 5 et 6 s’accumulent dans la besace de Marvel. Le studio a toutefois révélé sa solution suprême avec le retour de Robert Downey Jr en méchant Dr. Doom, après sa performance très marquante en Iron Man. Plus encore, afin d’éviter un cinéaste inexpérimenté, Disney a également réembauché les frères Russo pour réaliser Avengers : Doomsday et Secret Wars.

Ces choix n’ont pas forcément convaincu les fans du MCU, sans doute désireux de voir l’univers se renouveler enfin après tant d’années. Cela étant dit, le retour des Russo a également fait réagir un certain Zack Snyder. Alors que l’ancien meneur du feu DCEU est en difficulté chez Netflix, il a donc donné son avis sur la décision de Kevin Feige pour les futurs Avengers.

Les Russo se préparant à piétiner le MCU une nouvelle fois

Les Russo de retour dans le MCU ? Une excellente nouvelle selon Snyder

Si l’on pouvait se demander ce que l’ancienne concurrence dirait d’un retour des Russo aux affaires marveliennes, nous avons maintenant notre réponse. Zack Snyder lui, en grand prince (et ami des Russo), s’est exprimé au sujet d’Avengers 5 et 6 dans le ReelBlend Podcast :

« Je pense que c’est très bien pour eux. Ils sont incroyables, et ils ont vraiment fait un excellent travail chez Marvel. Je suis sûr qu’ils vont encore faire quelque chose de fou. Ce sont des gars très talentueux, et à mon avis le résultat sera quelque chose de cool. Selon moi, il est temps de secouer tout cet univers. »

Le commentaire paraît étonnant tant au contraire le « on prend les mêmes et on recommence » produira sûrement l’inverse d’un « bouleversement » de l’univers Marvel. Le MCU semble privilégier comme toujours la rentabilité (les chiffres au box-office des deux Captain America et deux Avengers réalisés par les Russo avaient été exceptionnels) plutôt que la qualité.

Les Avengers (Bob Iger, Snyder et les Russo)

Par ailleurs, ces derniers, quand le duo a essayé de se réinventer avec The Gray Man et Cherry, le résultat était assez fade, presque catastrophique. Donc à moins d’un miracle miraculeux, difficile d’être totalement confiant pour les nouvelles aventures des Avengers. Et c’est forcément une donnée qu’il faudra avoir en tête puisque Marvel jouera gros avec ces deux prochains Avengers, tant l’investissement est énorme… avant même le début de la production.

Disney aurait en effet payé 80 millions pour se payer les services des Russo et plus de 95 millions pour ressusciter Robert Downey Jr. dans la peau d’un nouveau personnage. Reste à donc à espérer que l’argent leur permettra de dévoiler leur talent caché. Verdict les 29 avril 2026 et 5 mai 2027. D’ici là, pour les fans de Snyder, la série Twilight of the Gods arrivera le 19 septembre 2024 sur Netflix.