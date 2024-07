Avengers 5 et 6 : Marvel aurait trouvé des réalisateurs et la saga ne risque pas de s’améliorer

Après des mois de recherche, Marvel serait enfin sur le point de trouver non pas un, mais deux réalisateurs pour Avengers 5 et 6.

Mais qui réalisera le prochain Avengers ? Le dernier opus en date, Endgame, a vraiment fait office d’évènement dans l’univers cinématographique Marvel, et même dans le cinéma en général, étant donné que le film à un temps été numéro 1 au classement du box-office mondial de tout les temps hors-inflation (avant qu’Avatar lui repique la place grâce à une ressortie).

Pendant un moment, Shawn Levy, réalisateur de Deadpool & Wolverine, s’est vu offrir le poste, mais l’option a dû capoter. En effet, Kevin Feige, grand patron du MCU, est peut-être revenu vers une paire de réalisateurs bien habituée de la maison Marvel, alors même que le poste leur a été refusé il y a peu.

Comme ca semble loin, tout ca

Avengers : Retour aux sources

C’est dans les vieux pots qu’on fait les plus gros blockbusters. Selon le journal américain The Hollywood Reporter, Anthony et Joe Russo seraient en pourparlers avec la firme de Disney pour réaliser les prochains Avengers. La paire a déjà mis en scène quatre films dans l’univers super-héroïque, et ceux-ci ne sont pas des moindres : les frères sont derrière les deux derniers opus de Captain America, Le Soldat de l’hiver et Civil War, mais aussi et surtout derrière Avengers : Infinity War et Endgame.

Combinés, ces quatre films représentent plus de 6,5 milliards de dollars au box-office mondial. Sauf que, depuis le dernier passage des Russo, Marvel se porte moins bien, et cherche à se redynamiser après des échecs comme Ant-Man 3 et The Marvels. Si les prédictions au box-office pour Deadpool & Wolverine sont très bonnes, et que Les 4 Fantastiques est de plus en plus attendu, la vraie machine de guerre du MCU sera forcément cette paire de films Avengers.

Atteindre ce niveau à nouveau risque d’être complexe

Si on sait qu‘Avengers 6 est encore sous-titré Secret Wars, nom tiré d’un arc de comics contant une bataille opposant les héros et les méchants de Marvel sur une planète connue sous le nom de Battleworld, Avengers 5 reste très mystérieux. Auparavant nommé Kang Dynasty, il a perdu son titre après la condamnation de Jonathan Majors, interprète de Kang.

Étant donné que le film est censé commencer son tournage début 2025, et que, selon certaines rumeurs, Michael Waldron, dernier scénariste en date du projet, aurait quitté l’aventure, les frères Russo ont du pain sur la planche. Avengers 5 est toujours prévu pour le 1er mai 2026, mais avec tous ces changements, difficile de dire si Marvel vise encore cette date.