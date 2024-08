Avengers 5 : ce super-héros à moitié oublié devait avoir un rôle central dans la version abandonnée

Ce super-héros qu’on a un peu oublié aurait dû jouer un rôle très important dans la version abandonnée d’Avengers 5 avec Kang le Conquérant.

Depuis qu’on sait que Robert Downey Jr. sera le grand méchant Docteur Doom dans Avengers 5, on se demande forcément ce que Marvel a prévu pour leur nouvelle version du film. Pour rappel, la première intention du studio était de confronter l’équipe de héros au Conseil des Kang, qui a notamment été introduit avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

D’ailleurs, on a découvert que le scénario abandonné d’Avengers 5 a fuité, ce qui prouvait l’ambition qu’avait Marvel pour cette version du projet. Et on a même récemment appris qu’un super-héros à moitié oublié du MCU aurait dû jouer un rôle très central dans l’ancienne intrigue.

Avengers 5 et la légende des 10 anneaux

Comme le rapport Inverse, le plan original d’Avengers 5 aurait été de ramener Shang-Chi, le héros du film éponyme interprété par Simu Liu. Objectif : en faire l’un des personnages principaux du film. Ainsi, le Maître du kung-fu aurait dû jouer un rôle très important dans la lutte contre les Kangs, et on peut donc supposer qu’il aurait aussi été l’un protagonistes centraux de la Phase 6 du MCU.

Pour rappel, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est sorti en 2021 et est le 25e film du MCU. Réalisé par Destin Daniel Cretton, il avait reçu des critiques plutôt positives, en étant notamment salué pour ses séquences d’action et ses effets visuels. Doté d’un budget estimé entre 150 et 175 millions de dollars, il en a finalement rapporté un peu plus de 432 millions à travers le monde, ce qui en a fait un succès correct pour le studio. Depuis, le personnage n’a plus fait d’apparitions dans les productions de Marvel (à l’image des Eternels).

Désormais et avec la nouvelle version d’Avengers 5, difficile de dire quand Shang-Chi fera réellement son retour au sein du MCU. Toutefois, Simu Liu a assuré à The Press Trust in India que la suite de La Légende des Dix Anneaux était toujours en développement :

« Beaucoup de choses sont au-dessus de mes moyens, mais c’est en train de se produire. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler dessus et ça va être incroyable. Je ne peux vraiment rien dire de plus. »

Une note d’espoir pour Shang-Chi, même si son interprète doit quand même être un peu déçu que le super-héros ne soit plus au centre de ce Avengers 5 (à moins d’un énième retournement de situation). Pour revenir à la suite de La Légende des Dix Anneaux, on ne sait évidemment pas encore quand le film devrait sortir au cinéma. Affaire à suivre…