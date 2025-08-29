Le chef-d’œuvre ultime du film d’action : le guide pour VRAIMENT comprendre À toute épreuve

À toute épreuve, le meilleur film d’action de tous les temps, ressort au cinéma. L’occasion d’analyser en vidéo le chef-d’œuvre de John Woo.

C’est l’un des miracles de 2025 : après près de 20 ans à rester dans un état dormant, le catalogue de la société de production et de distribution Golden Princess a été récupéré par l’éditeur américain Shout ! Studios. Ça veut concrètement dire 156 films de Hong Kong, dont un paquet de classiques de John Woo et Tsui Hark.

Sans surprise, l’éditeur – et Metropolitan FilmExport en France – ont décidé de démarrer ce retour en force avec À toute épreuve (ou Hard-Boiled en VO), le polar urbain de John Woo, où Chow Yun-Fat et Tony Leung incarnent deux policiers aux prises avec un trafic d’armes gigantesque. Ce terreau fertile, portant les thèmes habituels de Woo (dualité, fraternité, loyauté…), est surtout un immense film d’espace, dans un contexte où Hong Kong appréhendait la Rétrocession.

Captant une effervescence de l’époque tout en sublimant les acquis de ma mise en scène virtuose, le cinéaste a fait de ce chef-d’œuvre le film d’action ultime. Il fallait bien qu’on le décortique en vidéo.