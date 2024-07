A Complete Unknown : une bande-annonce musical pour le biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet

La bande-annonce de A Complete Unknown, biopic sur Bob Dylan réalisé par James Mangold et avec Timothée Chalamet, présage un grand ride musical.

On sait depuis peu que Timothée Chalamet va jouer un athlète olympique pour le réalisateur de Uncut Gems, mais avant ça, l’acteur franco-américain va s’essayer à un autre type de biopic. En effet, il est à l’affiche du prochain film de James Mangold intitulé A Complete Unknown et qui s’intéressera à la vie de Bob Dylan. Ressemblance capillaire oblige, Timothée Chamalet sera évidemment celui qui incarnera le chanteur folk.

Alors qu’on a appris que le biopic de Madonna allait peut-être finalement voir le jour, on est forcément curieux concernant cette intrigante recette mélangeant la star de Dune, le réalisateur de Logan et l’un des plus grands musiciens et parolies de l’histoire de l’humanité (ses textes lui ayant valu le Prix Nobel de littérature en 2016). Et justement, le premier trailer de A Complete Unknown nous donne un premier aperçu du prochain long-métrage de James Mangold.

À lire aussi Le biopic sur Johnny Hallyday a trouvé son acteur principal

Un parfait inconnu, mais pas tant que ça

C’est sous les notes (et les gouttes de pluie) de la chanson A Hard Rain’s A-Gonna Fall que se déploie ce teaser d’un peu moins de deux minutes. Ce qu’on peut déjà remarquer, c’est qu’il ne s’étend pas plus que ça sur l’histoire de Bob Dylan, et c’est plutôt une bonne idée. Avec la démocratisation des biopics ces dernières années (Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis…), la formule du héros/groupe venu de nulle part et atteignant les sommets pour ensuite redescendre au plus bas n’est plus si originale, et est même devenue un peu ennuyeuse.

À la place, la vidéo se concentre sur plusieurs séquences où l’on voit Bob Dylan à diverses étapes de sa vie (jeunesse, début du succès, célébrité…) et dans différentes situations (concerts, dans la rue, avec d’autres personnages…). C’est donc surtout l’esthétisme et la mise en scène de son cinéaste que ce teaser nous présente, et il est évidemment difficile ne pas comparer ces quelques scènes (notamment la première séquence de concert) à Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash également réalisé par James Mangold et sorti en 2005.

Lunettes de soleil sur le nez, cigarette dans la bouche

En plus de Timothée Chalamet, on retrouvera dans les rangs du casting de A Complete Unknown Monica Barbaro (Top Gun : Maverick), Elle Fanning (The Neon Demon), Edward Norton, Nick Offerman ou encore Boyd Holbrook (Logan), qui incarnera justement Johnny Cash. Pour le moment, nous ne connaissons pas la date de sortie du film. Cela dit, il est très probable que A Complete Unknown soit un des candidats sérieux de Searchlight pour les prochains Oscars. Nul doute que le film sortira donc bien d’ici la fin 2024 (au moins aux États-Unis) et tout début 2025 en France au plus tard.