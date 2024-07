Après Dune 2, Timothée Chalamet va jouer un athlète olympique pour le réalisateur de Uncut Gems

Après l’énorme succès de Dune: Deuxième Partie, on va retrouver Timothée Chalamet dans le drame historique Marty Supreme de Josh Safdie.

On a récemment appris que Dune 3 pourrait sortir plus tôt que prévu, ce qui signifie qu’on pourrait rapidement revoir Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides. En effet, avec le triomphe critique et financier du film de Denis Villeneuve (pour rappel, presque 712 millions de dollars au box-office mondial), on attend évidemment avec impatience les retours de l’univers de science-fiction et du Lisan Al-Gaib.

Mais avant ça (ou après, tout dépend de Dune 3), Timothée Chalamet sera aussi présent dans d’autres projets et pour des rôles bien différents. On savait par exemple que l’acteur franco-américain serait à l’affiche du prochain long-métrage de James Mangold, A Complete Unknown, dans lequel il jouera Bob Dylan. Et en plus de ce biopic sur la star de la musique folk, Chalamet va incarner une autre célébrité, cette fois dans le monde du sport et devant la caméra de Josh Safdie, l’un des réalisateurs d’Uncut Gems.

Timothée Chalamet pour un petit Challengers ?

Timothée Chalamet interprètera en effet le pongiste Marty Reisman dans le prochain film de Josh Safdie intitulé Marty Supreme. Marty Reisman était un joueur de tennis de table américain des années 40/50/60, qui a commencé en tant qu’arnaqueur avant de devenir athlète. Il a remporté 22 titres majeurs de 1946 à 2002 et cinq médailles de bronze aux Championnats du monde de tennis de table.

Reisman est aussi le joueur le plus âgé à gagner une compétition nationale ouverte dans un sport de raquette après sa victoire au championnat national de hardbat des États-Unis à 67 ans. Produit par A24, le long-métrage est également écrit par Josh Safdie lui-même, accompagné par Ronald Bronstein avec qui il avait déjà collaboré sur Uncut Gems et Good Time.

De son côté, Timothée Chalamet a depuis longtemps montré son intérêt pour la filmographie de Josh Safdie, notant dans un essai pour Variety en 2019 que lui et son frère ont produit « un travail contemporain, brut et sans entrave au cours de la dernière décennie, chaque film s’appuyant sur les traits du précédent ».

Pour revenir à Marty Supreme, on ne connait pas encore la date de sortie ou les autres noms présents dans le casting du film, mais on devrait sans doute en apprendre plus dans les mois à venir.