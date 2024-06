Johnny Hallyday : le biopic sur le chanteur a trouvé son acteur principal et on aurait pas parié sur lui

Le biopic sur Johnny Hallyday a trouvé son réalisateur et l’interprète du chanteur, spécialement choisi par Laeticia Hallyday.

À une époque où les biopics sont ultras à la mode, il n’est pas étonnant d’en voir arriver toujours plus chaque année. Entre Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis, The Dirt, Back to Black, l’industrie du cinéma a bien compris que le public adorait ces belles et tragiques histoires musicales. Et même si la formule tend petit à petit à s’épuiser, ça n’est pas près de s’arrêter.

Bob Dylan, Bruce Springsteen, Michael Jackson ou encore Les Beatles, déjà doté d’un très beau casting, les films sur les artistes musicaux s’empilent les uns sur les autres. Une tendance loin d’être uniquement hollywoodienne puisque même la France s’est prise au jeu. Alors que Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Mehdi Idir arrivera à l’automne 2024 dans nos salles, on sait qu’un film sur Johnny Hallyday est sur les rails. Le projet est géré par sa veuve Laeticia et elle a affirmé avoir trouvé l’acteur principal et le réalisateur pour ce long-métrage.

Johnny, libre dans sa tête

Johnny Raphaël Hallyday

Bon, même si c’est Laeticia Hallyday elle-même qui a choisi quel acteur allait incarner son mari, difficile de ne pas hausser un sourcil lorsqu’on apprend de qui il s’agit. En effet, Johnny Hallyday sera donc joué par nul autre que Raphaël Quenard, comme l’a annoncé Laeticia via Paris Match. Elle a notamment expliqué que c’est sa performance dans Yannick de Quentin Dupieux qui avait pesé dans la balance puisqu’elle aurait imaginé le projet en le regardant :

« J’ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d’occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal… Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c’était lui. »

« Je vous préviens, n’approchez pas. »

Certes, on ne peut qu’être d’accord avec Laeticia Hallyday concernant les qualités d’acteur de Raphaël Quenard, mais ce n’est peut-être pas à lui que l’on pense forcément en premier pour incarner l’idole des jeunes (entre le débit de paroles et le physique, c’est un choix assez étonnant). Quoi qu’il en soit, la femme du chanteur a expliqué qu’elle avait « eu l’impression de le connaître depuis toujours » lorsqu’elle a rencontré le comédien, d’où sa décision.

Cédric Jimenez (Novembre, Bac Nord) mettra donc en scène l’acteur dans la peau du Taulier et il s’est montré très motivé :

Revenir à l’état sauvage

« Raphaël va commencer par s’immerger de son côté, semaine après semaine, mois après mois, manger, boire et penser Johnny pour s’en approcher. Il ne faut pas qu’il joue, il faut qu’il soit Johnny à l’arrivée. C’est un grand voyage. Il va s’acquitter seul de 85 % du chemin. Je l’aiderai pour les 15 % restants. La magie du cinéma, les décors, les costumes ajouteront encore à ce travail. […] « [Ce film sera] à la hauteur du rockeur et de l’homme que j’ai follement aimé, parfois dans la douleur, pendant 23 ans. »

Le film est prévu pour le 8 décembre 2027, pour les dix ans de la mort du chanteur. Avant lui, un autre long-métrage consacré à Johnny Hallyday devrait arriver dans nos salles obscures. Intitulé Que je t’aime, il sera réalisé par Jalil Lespert (ex de Laeticia Halliday justement), avec Matthias Schoenaerts dans le rôle principal.