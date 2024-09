« J’aurai aimé être le nouveau Johnny Depp de Tim Burton » : cet acteur a un gros regret de carrière

Un acteur de premier ordre a déclaré avoir regretté de ne pas avoir réussi à remplacer Johnny Depp dans le cœur de Tim Burton.

Alors que Tim Burton semble être bel et bien de retour au meilleur de sa forme avec Beetlejuice Beetlejuice. Un Beetlejuice 2 dont la fin complètement tarée montre que le réalisateur est encore capable de lâcher les chevaux, et qui paraît renouer avec une certaine douce folie qui lui avait fait défaut ces dernières années. Et qui pense à Burton, finit tôt ou tard par penser aux acteurs qui gravitent autour de lui : Winona Ryder, Helena Bonham Carter, et, évidemment Johnny Depp.

Si Johnny Depp fait peur à beaucoup de personnes sur les tournages, sa carrière reste intimement liée au travail de Burton. Une relation qui fait des jaloux, y compris dans le petit monde des acteurs très bankables. Un acteur très en vue a révélé en interview qu’au début des années 2000, il avait rêvé de pouvoir devenir Johnny Depp à la place de Johnny Depp, et de devenir le nouveau chouchou de Tim Burton.

Choqué d’apprendre qui veut prendre sa place

Les Aventures de Tim Burton dans les griffes d’un Malandrin

Dans une interview publiée chez Variety le 11 septembre 2024, Ewan McGregor a évoqué les étapes essentielles de sa carrière et surtout ses relations avec plusieurs réalisateurs avec lesquels il a pu travailler. Après une énième déclaration où il déclare vouloir incarner une nouvelle fois Obi-Wan Kenobi, il a expliqué, non sans humour, que lorsqu’il avait pu collaborer avec Tim Burton sur Big Fish, il espérait pouvoir devenir le nouveau Johnny Depp de Burton.

« J’avais bon espoir d’être le nouveau Johnny Depp de Tim Burton. Mais bien sûr, Johnny Depp est toujours le Johnny Depp de Tim Burton, donc je n’ai pas eu cette chance. »

Mais au-delà de cette collaboration avec Tim Burton, que McGregor entend comme une étape positive, son travail avec d’autres réalisateurs a été beaucoup plus difficile. Il se souvient avec amertume de la production du Rêve de Cassandre, sous la direction de Woody Allen. Le réalisateur s’est montré très acide avec McGregor : « une fois, il s’est approché de moi et m’a dit : « J’entends tous les sièges du cinéma se soulever », comme si j’étais ennuyeux à mourir et que tout le monde s’en allait. J’ai répondu : « Oh, merci, Woody ». »

Nous aussi on t’aime Ewan

Gros Poisson

A contrario, sa relation avec Mike Mills, bâtie sur le tournage de Beginners, a été très constructive. Un réalisateur qu’il apprécie particulièrement pour son approche du jeu d’acteur, puisqu’il insiste sur le fait de laisser du temps aux personnes présentes sur un plateau de tournage.

« Mike a été brillant dans son appréciation du jeu d’acteur et dans sa conviction qu’il faut accorder du temps et de l’attention à un plateau de tournage. Il a su trouver l’équilibre, en donnant l’impression que la performance est tout ce qu’il y a de plus important, et que la cinématographie et tout le reste s’y ajoutent. »

Une relation qui fait écho à celle qu’il a eue avec Danny Boyle sur les trois films sur lesquels ils ont travaillé ensemble : Petits Meurtres entre amis, Trainspotting et Une vie moins ordinaire. Boyle aurait « compris comment diriger afin d’encourager et de diffuser le bon travail« . Le réalisateur anglais aurait toujours « placé la barre très haut« .

Le Rêve de Cassandre, le cauchemar de McGregor

McGregor explique également qu’il a toujours eu la chance d’être dans une situation où les réalisateurs ont fait le premier pas pour venir le contacter. Il n’a fait la démarche d’aller contacter un réalisateur qu’une seule fois. Fasciné par le travail de Jonathan Glazer sur Under The Skin, l’acteur s’est adressé au réalisateur, mais ce fut peine perdue.

« La seule fois où j’ai tendu la main à un réalisateur, c’était à Jonathan Glazer, après avoir regardé Under the Skin. Je ne l’ai jamais rencontré et je ne le connais pas, mais j’ai écrit une lettre par l’intermédiaire de mon agent en disant : « Je ne veux travailler qu’avec vous ». Je n’ai jamais eu de nouvelles de lui ! »

Ewan McGregor fera son retour au cinéma en 2025 dans Flowervale Street le mystérieux film de science-fiction de David Robert Mitchell (It Follows), où il partagera l’affiche avec Anne Hathaway.