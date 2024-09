Green Lantern : qui sont les trois acteurs favoris pour jouer le super-héros dans la série Lanterns ?

James Gunn et Peter Safran auraient quelques idées pour le rôle du super-héros Green Lantern Hal Jordan dans la série HBO Lanterns.

Si le nom de Green Lantern enthousiasme les fans de comics, c’est beaucoup moins le cas des cinéphiles, qui se souviennent de la purge réalisé par Martin Campbell en 2011 et mené par Ryan Reynolds. Green Lantern avait fait un four au box-office mondial (221,5 millions de dollars de recettes pour 200 millions de budget) et avait été massacré par les critiques, ce qui avait convaincu Warner d’enterrer tout projet annexe.

Mais l’arrivée en 2022 de James Gunn comme co-président de DC Studios a rebattu les cartes. Ainsi, un film Green Lantern Corps est en développement (et prévu pour 2025) par les responsables de Terminator: Dark Fate, mais aussi une série : Lanterns, scénarisé par Damon Lindelof et showrunné par Chris Mundy (showrunner de Ozark et producteur True Detective). Et justement, plusieurs noms ont été évoqués pour le casting, et c’est du lourd.

Thanos, l’un des meilleurs super-méchants ?

Casting de stars, les feux (et les lanternes) sont au vert

Selon The InSneider, newsletter du dénicheur de scoop Jeff Sneider, Josh Brolin aurait ainsi reçu une offre pour le rôle de Hal Jordan dans la série HBO Lanterns, et il serait le premier choix du studio. L’acteur s’était fait un nom auprès des fans de super-héros depuis 2014 puisqu’il a incarné Thanos dans le MCU.

Récemment, il a participé aux deux films Dune de Denis Villeneuve et sera dans A couteaux tirés 3, mais globalement, c’est un acteur plus que reconnu par la profession (passé chez les frères Coen, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone, Gus Van Sant…). Ce serait donc un choix assez prometteur sur le papier, même si on se demande pourquoi Josh Brolin accepterait un rôle aussi important dans le DCU après avoir passé autant de temps dans le MCU.

Oui, c’est Matthew McConaughey qui jouait Cowboy Deadpool

Cela étant dit, Josh Brolin n’est évidemment pas l’unique nom qui circule dans les petits papiers de James Gunn selon Jeff Sneider. En effet, DC aurait un plan B en cas de refus de Brolin, et pas des moindres avec Matthew McConaughey. En 2023, Peter Safran, co-président de DC avec Gunn donc, avait expliqué que l’objectif avec Lanterns était de faire une « enquête terrestre » dans « la veine d’un True Detective ». Autant dire qu’avec McConaughey dans le rôle principal, DC semble vouloir clairement reprendre les codes du polar d’HBO.

Enfin, le troisième nom présent sur la liste du studio serait celui d’Ewan McGregor, qui a maintenant 53 ans. Un profil assez similaire aux deux acteurs précédents, à la fois porté sur le cinéma indépendant et des blockbusters. Reste que si McGregor a une popularité certaine avec son rôle d’Obi Wan Kenobi, il a déjà participé à un film DC avec le flop Birds of Prey, où il incarnait Black Mask. Il serait donc étonnant que Safran et Gunn l’embauchent pour jouer un rôle si important, au tout début du retour d’un univers rebooté (et censé faire oublier l’ancien DCEU).

Ewan McGregor avait quand même un bon rôle dans Birds of Prey

Pour l’instant, malgré ces quelques pistes, le mystère reste donc entier sur l’identité du futur Green Lantern. Pour rappel, la série Lanterns suivra deux flics intergalactiques, la nouvelle recrue John Stewart et le légendaire Hal Jordan. Il seront confrontés à un sombre mystère sur Terre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au fin fond de l’Amérique.

Quel que soit le choix final du studio, il faudra en tout cas attendre encore un moment (même s’il va falloir quand même s’activer) puisque la série Lanterns est prévue pour 2025 (au mieux).