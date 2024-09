Beetlejuice Beetlejuice : pourquoi la fin du film est aussi tarée, le scénariste répond

Beetlejuice Beetlejuice, tout comme son modèle, se termine dans un festival du grand n’importe quoi, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le scénariste du film de Tim Burton est revenu sur cette fin et sa signification. Attention, spoilers !

La fin de Beetlejuice voyait, en 1988, le démon clownesque renvoyé dans le monde des morts avec une tête réduite, tandis que la jeune Lydia (Winona Ryder) était plus ou moins adoptée par les Maitland (Geena Davis et Alex Baldwin), couple de fantômes plus proches d’elles que ses véritables parents. Le tout après un final rocambolesque, faisant intervenir le fameux serpent géant des sables et à peu près tous les tours de passe-passe permis par l’au-delà.

Beetlejuice Beetlejuice se devait donc d’emboîter le pas à cette douce folie, sans alléger la dose de n’importe quoi, et en rajoutant Astrid (la fille de Lydia incarnée par Jenna Ortega) dans l’équation. Le pari est tenu, et dans le joyeux bazar qui conclut le film, il y a des choses à retenir. Alfred Gough, scénariste du film aux côtés de Miles Millar, est là pour nous en dire plus.

A lire aussi Notre critique de Beetlejuice Beetlejuice

Une photo de classe comme les autres

Une fin à la hauteur pour Beetlejuice Beetlejuice

On répète : attention, spoilers ! Interviewé par Forbes, Gough a révélé les intentions de ce final pour le moins rocambolesque, qui voit Beetlejuice enfler comme un ballon de baudruche pour tout simplement exploser et disparaître en fumée, tandis que Delia, la belle-mère de Lydia, va rejoindre son mari dans la bureaucratie de l’au-delà à la suite d’une morsure de serpent. De deux serpents, même. Astrid et Lydia, elles, retrouvent une relation plus sereine après avoir surmonté ensemble tout un tas d’épreuves.

Selon Gough, tout l’enjeu du final d’un film estampillé “Beetlejuice”, c’est de réussir à manier cruauté comique et émotion :

“C’est une fin à la Beetlejuice, mais une fin heureuse. Je pense que, pour nous, c’est ce qui comptait : que cette émouvante histoire entre une mère et sa fille soit le fil rouge au milieu de ce déballage d’absurdités. Et ce qui est intéressant, c’est que Beetlejuice, bien qu’étant un agent du chaos égoïste n’agissant que dans son propre intérêt, les aide à reformer une famille.”

Sacré tête à tête

Mais les actions de Beetlejuice ne sont finalement qu’une petite partie des enjeux d’un film qui brasse des thèmes beaucoup plus larges, et parfois avec beaucoup de sensibilité (du moins quand la machine à gags est sur pause pendant plus de deux secondes consécutives). Et Gough tenait à ça :

“L’une de nos ambitions, avec ce film, était qu’une fois qu’on commence à le regarder, on ne puisse pas en deviner la fin. Il va jusque dans des extrêmes complètement tarés, ce qui est attendu pour un film Beetlejuice. [Mais en même temps], c’est le film le plus joyeux qu’on puisse imaginer sur la mort et le deuil. Avec un peu de chance, la fin donnera le sourire aux spectateurs, ce qui est, je pense, la meilleure chose qu’un film puisse réussir à faire”.

Pour (re)trouver ce sourire sur vos lèvres à la fin de Beetlejuice Beetlejuice, rendez-vous en salles où le film est sorti depuis le 11 septembre.