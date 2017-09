Blade Runner 2049 : Ryan Gosling n'était pas rassuré par le début du script

En même temps avec Ridley Scott, Hampton Fancher et Denis Villeneuve, difficile d'angoisser pour Blade Runner 2049.

Réaliser la suite d’une œuvre culte pour toute une génération de fans de SF bercée par les Asimov, Philip K. Dick et autres Orwell n’est pas chose aisée. Blade Runner avait créé une véritable révolution de la SF dans l’industrie du 7e art lors de sa sortie en 1982. Loin du manichéisme de la franchise de George Lucas, Ridley Scott avait dessiné un univers pessimiste, déshumanisé où l’Homme et la machine ne faisaient plus qu’un. Une profonde réflexion sur le concept de la création, de l’intelligence artificielle qui prend tout son sens dans une époque où l’Homme perd peu à peu le contrôle sur ses innovations technologiques.

Ryan Gosling, tête d’affiche de Blade Runner 2049 qui sera signé par Denis Villeneuve, confiait au micro de Malaysia’s At the Movies & BFM Radio ses appréhensions et son inquiétude quant à la qualité du script du film. Des doutes balayés par le scénariste original Hampton Fancher associé à Michael Green (Logan, American Gods) et que la star couvre de lauriers :

« J’ai eu la chance d’avoir pu rencontrer Ridley et de discuter avec lui pendant qu’il écrivait le script de la suite. C’était donc un processus dans lequel il était directement impliqué, pas juste une histoire qu’il aurait seulement approuvé. Et Hampton Fancher, le scénariste original était aussi en train de plancher dessus en sa compagnie, ce qui était un bon signe, puis ils l’ont envoyé à Harrison (Ford) une fois terminé. Il a adoré le script, toutes mes peurs étaient envolées, car finalement, qui suis-je pour dire que ce n’est pas le film qu’il faut ? Ils étaient tous d’accord et je suis super excité de faire partie de tout ça ».

Même si tous les voyants sont pour le moment dans le vert, on va attendre la sortie du film le 4 octobre prochain avant de s’enflammer de la sorte.