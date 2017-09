Blade Runner 2049 n'aura pas droit à son director's cut

Ceux qui connaissent un peu l'histoire du premier Blade Runner savent très bien que le film a connu multiples versions. Un chemin que sa suite n'est prête à emprunter.

Après un tournage des plus tendus, Ridley Scott n'était pas au bout de ses surprises il y a 30 ans puisqu'un long combat l'attendait encore contre le studio. Entre une voix-off que le studio estimait nécessaire pour la compréhension du spectateur, une nouvelle fin plus bucolique et optimiste et on en passe,le film est sorti en plusieurs versions avant que Scott ne nous offre son Final Cut, sa vision. Si l'on ne sait pas encore à quelle version du film Blade Runner 2049 fera exactement suite (parce que bon, rien n'explique pour le moment que Deckard soit encore parmi nous), il ne devrait cependant pas connaitre le même destin et n'être proposé qu'en une seule version, sans avoir besoin d'un director's cut plus tard en vidéo.

C'est d'ailleurs Denis Villeneuve lui-même qui l'a annoncé au micro de Europe Plus :

"Le truc, c'est que le film que vous allez voir est le director's cut. Il n'y aura rien d'autre... A part peut-être une "studio version", ou une "producteur version" mais une "réalisateur version" (rires). Ceci est mon director's cut. Si des versions alternatives du film sortent par la suite, elles ne seront pas de mon fait."

Un message plutôt clair et qui se veut rassurant, surtout pour un film d'une durée de plus de 2h30 mais qui laisse quand même planer un petit doute. En effet, soit Villeneuve a bénéficié d'une liberté totale que peu de réalisateurs connaissent aujourd'hui, soit c'est un bon petit soldat qui ne dérange pas le moins du monde. Mais il faudra voir le film pour le savoir.