Edge of Tomorrow : comment le studio a bien failli ruiner le film

À défaut d’être parfait, Edge of Tomorrow fut une des propositions de science-fiction les plus attachantes et malines de ces dernières années.

Si le box-office n’a pas totalement récompensé ce long-métrage au budget colossal – et longtemps menacé la mise en chantier d’une suite – le public et une bonne partie de la critique l’ont grandement apprécié, et permis que l’œuvre continue de rencontrer les spectateurs après avoir quitté les écrans.

Il faut dire qu’avec sa déclinaison guerrière d’Un Jour sans Fin, le réalisateur Doug Liman et Tom Cruise ont trouvé une recette leur permettant de mener leur récit de manière originale, tout en interrogeant la figure classique du jeu vidéo, le Die & Retry.

Mais, actuellement en pleine tournée promo pour Barry Seal : American Traffic, Doug Liman a révélé que la Warner avait bien failli totalement saborder le film, en proposant une modification substantielle du scénario.

« À un moment donné, le studio m’a demandé « Est-il indispensable qu’il revive toujours le même jour ? Est-ce qu’il ne pourrait pas juste tabasser des aliens ? ». J’ai rétorqué que s’ils voulaient que je le réalise, il va revivre toujours le même jour. »

Soit retirer absolument tout l’intérêt d’Edge of Tomorrow. Si cette note de production est à posteriori plutôt hilarante, elle explique pourquoi le film abandonnait son concept lors de son dernier acte et versait alors dans le blockbuster standardisé.