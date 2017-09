Kingsman : Le Cercle d'or - la nouvelle bande-annonce fait la part belle à la machiavélique Julianne Moore

Kingsman : Le Cercle d'or se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive.

Fun, décomplexée, irrévérencieuse mais surtout inventif, la suite de Kingsman : Services Secrets promet de pousser le bouchon encore plus loin en nous proposant un grand huit XXL cinématographique. Haut en couleur et assurant pour sûr son quota de scènes d’actions ultra-jouissives, Matthew Vaughn nous concocte la même recette qui avait le succès aussi bien critique que public.

.@ChanningTatum is here today, and he brought me a special gift — a brand new sneak peek at #Kingsman The Golden Circle! pic.twitter.com/SHT5kNnmTt