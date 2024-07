Anora : une bande-annonce qui part en vrille pour la Palme d’or déjantée

La Palme d’or Anora de Sean Baker s’est dévoilée dans une première bande-annonce qui donne envie de rêver.

Consécration du génial Sean Baker après près de 25 ans de carrière, Anora a retourné la Croisette en 2024. Pour son septième film en solo, le cinéaste, déjà passé en compétition à Cannes avec son précédent film Red Rocket, est reparti cette fois-ci avec la plus prestigieuse des récompenses : la Palme d’or.

Sa nouvelle comédie dramatique qui déconstruit le rêve américain, Anora, s’est enfin montrée dans une première bande-annonce et on n’est clairement pas dans une histoire d’amour à l’eau de rose.

Pretty Anora

Pour rappel, selon le synopsis, le film conte l’histoire d’ »Anora d’une jeune strip-teaseuse de Brooklyn, qui se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu’elle rencontre le fils d’un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant. Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage« .

Dès ce début de bande-annonce, le ton du film est posé : on ne va pas suivre de l’élite américaine, notre héroïne Anora (ou Ani) ne vit pas une vie de rêve loin de là, et, avec sa rencontre avec Ivan, c’est bien le choc de deux mondes qui est montré dans ces images. Cette différence de classe sociale entre la richesse de l’un et la précarité de l’autre est même ressentie dans la lumière, l’illusion du luxe étant bien plus claire et lumineuse que les tréfonds du club de striptease où travaille Ani. Le pinacle de ce mirage allant jusqu’au bout de son symbole vivant : Las Vegas, paradis du paraitre.

Pas vraiment Pretty Woman

C’est même la rencontre d’un troisième monde, celui de la réalité d’Ivan, représenté par ses proches, qui semble venir tout casser dans l’idylle vécue par les deux tourtereaux. En leur présence, la lumière semble plus froide, plus réaliste. C’est simple, à l’arrivée de la famille, l’ambiance festive et romantique bascule pour une atmosphère plus tendue, anxiogène et désenchantée. La bande-annonce est d’ailleurs assez clair, comme d’habitude avec Sean Baker, on devrait rire, pleurer et stresser tout au long des 2h19 du film.

Au casting de cette Palme d’or, on retrouve Mikey Madison et Mark Eydelshteyn pour former le duo principal, mais aussi Yuriy Borisov, Karren Karagulian et Ivy Wolk. Anora est prévu pour le 30 octobre 2024 au cinéma en France.