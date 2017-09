Ça : le réalisateur Andres Muschietti dévoile les films qui l'ont traumatisé enfant

Andrés Muschietti nous confie ses peurs inavouables. Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on soit les seuls à avoir regardé sous le lit enfant.



Ba oui, il n’y a pas de raison. Le monsieur nous a pondu le film qui traumatisera une nouvelle génération de têtes blondes, créant par la même occasion une nouvelle armée de coulrophobes. On rappelle rapidement le pitch de Ça : une entité maléfique, prenant la forme régulière d’un clown, se nourrit des peurs les plus profondes des enfants. Le film est une réussite, cartonnant outre-Atlantique, et devrait hanter les nuits de bons nombres d’adolescents en mal de sensations fortes.

Du coup, il était de bonne guerre de connaître les traumatismes infantiles du réalisateur Andrés Muschietti. Ce dernier l’avait confié, une de ces peurs primaires restait les œuvres de Amedeo Modigliani, peintre italien du début XXe.

Mais sur les films alors ? Tout d’abord le film de 1959 Manster, film méconnu sur un américain vivant au Japon et victime d’une drogue expérimentale qui lui fera pousser une deuxième tête (oui la drogue n’était pas l’unique élément expérimental du film).

Le deuxième est La poupée de la Terreur, téléfilm de trois histoires fantastiques sur le thème de la… Terreur.

Pour finir, l’Abominable Docteur Phibes, avec Vincent Price . Ancienne vedette de music-hall, le docteur Phibes veut se venger des chirurgiens qu'il considère comme responsables de la mort de sa femme, Victoria, survenue au cours d'une opération. Assisté par une jeune femme énigmatique, il met en scène une série de meurtres spectaculaires pour punir les coupables.

Si les deux premiers sont plus que dispensables, on vous conseille le dernier, petite pépite gore et burlesque, inventif et trash, bien avant les boucheries kafkaienne de Jigsaw.

Sortie du film le 20 septembre prochain.

Et vous qui hantait vos nuits sous la couette ?