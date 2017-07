Deadpool 2 dévoile une nouvelle image et nous promet de grosses barres de rire

Deadpool 2 est actuellement en tournage et, comme on pouvait s'y attendre, Ryan Reynolds nous donne régulièrement des nouvelles du film. Il est sympa Ryan, il pense toujours à ses clients.... pardon, ses fans.

Faut dire aussi qu'il a plutôt intérêt à les bichonner puisque c'est grâce à eux s'il en est là aujourd'hui. Ben oui, on rappelle qu'il a quand même mis quasiment 10 ans avant de pouvoir monter le premier Deadpool, que personne n'y croyait à la Fox, jusqu'au moment où le film a rapporté des centaines de millions de dollars de bénéfices et que tous les mecs en costard dans les bureaux on probablement dû se féliciter en se disant que tout avait marché comme prévu avant de reprendre un petit latté soja-caramel pour la route.

Donc, Deadpool 2 est en plein tournage au Canada actuellement, sous l'oeil avisé de David Leitch, et ça a l'air de plutôt bien se passer si l'on considère qu'on en a quand même des nouvelles régulièrement, principalement grâce à Reynolds lui-même, très investi dans le projet et qui vient d'ailleurs de publier une nouvelle photo sur son compte Instagram, où on le découvre en train de prendre la pose avec la comédienne Leslie Uggams qui interprètera à nouveau Blind Al, la propriétaire aveugle avec laquelle Wade Wilson entretient une relation pour le moins particulière.

En parallèle, c'est Josh Brolin, qui interprète le très attendu Cable, qui s'est permis de donner quelques petites précisions sur le ton du film au micro de Good Morning America :

"Pour moi, ce film est encore plus drôle que le précédent. Lorsqu'ils me l'ont proposé, j'étais en train de faire ce truc avec Thanos et je me demandais si je devais accepter. C'est ma femme qui m'a dit de ne pas y réfléchir et de lire le scénario. Alors je l'ai lu et je me suis marré comme je ne l'avais plus fait depuis un très long moment. Donc c'est très drôle. Cable peut être quelqu'un de drôle. Il peut être plein de choses, mais aussi drôle. Il y a tellement de choses surprenantes qui se passent dans ce Deadpool que vous serez plus que satisfaits quand vous les découvrirez."

Hormis le discours promo habituel, il faut bien avouer qu'on ne s'attendait pas à ce que Deadpool 2 se prenne à ce point au sérieux qu'il laisse toute notion d'humour de côté. Mais c'est toujours bon de le préciser. En espérant cependant qu'on ne nous dise pas trop qu'il faut s'attendre à hurler de rire, parce qu'au final on est souvent déçus et on tire la tronche. Et c'est pas le but. Et on en n'a pas envie. Mais ça sort le 12 janvier prochain, donc on verra bien.