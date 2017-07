Kingsman 2 : les acteurs prennent la pose dans de nouvelles affiches bien classes

Kingsman : Le Cercle d'Or est peut-être bien le film qu'on attend le plus. Sexy, fun, irrévérencieux, le second opus de Matthew Vaughn nous prédit du lourd.

Matthew Vaughn est un mec doué. Du polar Laker Cake au film de fantasy Stardust en passant par son blockbusterien prequel des X-Men, le britannique fait constamment preuve d’une inventivité, d’une créativité dans la mise en scène en nous offrant des moments ultra-jouissifs intelligents. Mélangeant les codes bien carrés des genres auxquels il s’attèle en y apposant son côté british et décalé, il réussit à nous peindre des univers colorés, épileptiques où l’action (la scène de l’église dans Kingsman est d’une maîtrise à couper le souffle) ne prendra jamais le pas sur le travail de ses personnages. Vaughn est un initiateur. Il crée le ton, l’ambiance, d’un film en laissant la fin ouverte pour qu’un autre vienne prolonger son œuvre, avec plus (X-Men Days of the Futur Past de Singer) ou moins (Kick-Ass 2) de réussite.

"Ah ! Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autout de vous"

Pour la première fois de sa jeune et déjà riche carrière, il réalisera une suite. Sa suite. Le moins qu’on puisse dire est qu’au vu des premières images, le talentueux cinéaste est loin de s’être assagi. Un grand huit cinématographique qui permet de nous clouer à notre siège, entre deux vannes bien anglaises comme il faut. Le second volet se fait on ne peut plus attendre tant le pitch nous a méga chauffé. Au programme : Julianne Moore au top de son sex-appeal dans le rôle de la bad guy, une cohabitation qui promet d’être explosive leurs homologues d’outre-Atlantique et surtout le retour de Harry Hart…

Aujourd’hui notre bande de joyeux drilles prend la pose pour de nouvelles affiches bien canons, avec un léger second degré sur la future association entre la classe anglaise et américaine. Deux écoles, deux mondes qui s'uniront pour faire face à la terrible rouquine.

Rendez-vous dans les salles le 11 octobre.

Poppy, l'antagoniste du film

Jack Daniels, espion de l'agence américaine Statesmen

Le retour de Harry Hart

Gary "Eggsy" Unwin

Merlin

Ginger

Agent Tequila

Agent Champagne