Black Panther nous offre un superbe artwork et une grosse galerie de portraits

Mine de rien, Black Panther est quand même le projet le plus intéressant dans l'avenir immédiat du MCU (hors Avengers évidemment) ou au moins le plus rafraichissant. Malgré sa première affiche bien pourrie.

Si on conseillera de plus en plus à Marvel de ne pas confier la réalisation de ses affiches à ses stagiaires plus longtemps, il faut bien reconnaitre qu'avec Black Panther, c'est enfin la promesse de voir quelque chose de neuf dans le MCU. Pas forcément dans le fond, qui ne devrait pas trop dévier de la formule habituelle normalement, mais bel et bien dans la forme. Parce que déjà, le Wakanda, on connait pas trop et qu'en plus c'est Ryan Coogler qui réalise et ça, c'est sacrément prometteur.

Si le film ne sortira que l'année prochaine, il devrait cependant être présent lors du Comic-Con qui se déroulera le week-end prochain (et on prépare déjà le café parce qu'on va déguster cette année) avec, à la clé, probablement une nouvelle bande-annonce. Mais, pour nous faire patienter jusque là, Marvel vient de lâcher plein de photos promotionnelles dans la nature, dont un superbe artwork crépusculaire de T'challa qui nous donne déjà une bonne idée de l'ambiance recherchée.

Mais ce n'est pas tout puisque nous avons aussi droit à un petit trombinoscope des principaux comédiens et personnages du film, Chadwick Boseman en tête évidemment, accompagné d'Angela Bassett, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Lupita Nyong'o et bien d'autres. Une bonne manière de voir qu'effectivement, on risque d'assister à un spectacle assez inattendu.

Mais comme il faut bien une mauvaise nouvelle dans tout ça, on précise juste que Sebastian Stan, alias Bucky, a déclaré lors du D23 le week-end dernier que malgré la présence du Winter Soldier quelque part au Wakanda, il n'apparaitrait pas dans le film. Pas grave, on fera sans lui. Vivement quoi.

Angela Bassett

Michael B. Jordan

Forest Whitaker

Daniel Kaluuya

Letitia Wright

Danai Gurira

Lupita Nyong'o

Winston Duke