Ready Player One, le prochain Spielberg, nous dévoile une première image cyber

En projet depuis un long moment, l'adaptation de Ready Player One n'a véritablement pris son envol qu'à partir du moment où Steven Spielberg s'y est intéressé. Et ça a l'air tout fou-fou.

Spielberg nous surprendra toujours avec sa capacité incroyable de passer d'un genre à un autre en fonction des films qu'il prépare. Et si Le Bon Gros Géant en avait laissé plus d'un de marbre, au point que l'on s'inquiétait un peu pour l'une de nos idoles, on serait tenté de dire que tout est déjà pardonné à partir du moment où il a annoncé qu'il travaillait sur Ready Player One.

Adapté du roman à succès d'Ernest Cline, Ready Player One nous plongera dans un futur pas franchement joyeux où les gens trouvent leur seule bulle d'oxygène dans l'OASIS, un monde virtuel développé à l'échelle de la planète entière et dont le créateur, James Halliday, vient de décéder. Comme c'est un petit farceur, le milliardaire a légué sa fortune à quiconque trouvera trois mystérieuses clés cachées dans l'OASIS. Et Wade Watts, alias Parzival, 17 ans, est bien décidé à les trouver. Et quand on sait que l'OASIS est un concentré de toute la culture des années 80, ça promet.

On le voit, rien que le résumé révèle de nombreuses thématiques en commun avec l'univers de Spielberg : l'enfance, le rapport au réel, l'image du père et la dimension fantastique en tant que procédé cathartique. Autant dire qu'on est excités comme des puces quand Entertainment Weekly diffuse la première image officielle du film.

Une image assez étonnante d'ailleurs, puisqu'elle nous présente Wade Watts (incarné par Tye Sheridan), dans sa chambre minuscule et surchargée, portant son casque VR et visiblement plongé dans une aventure très prenante. Rien de plus pour le moment, mais l'approche du prochain Comic-Con nous laisse espérer la diffusion d'au moins un premier teaser, ce qui ne ferait pas de mal.

Quoi qu'il en soit, on a hâte d'en découvrir plus, d'autant qu'on a tout le temps pour cela, Ready Player One n'étant pas prévu sur nos écrans avant le 28 mars 2018. Et c'est sacrément dans le futur.