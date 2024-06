Ce film de science-fiction quitte Netflix et c’est le moment de lui donner une seconde chance

Un des films de science-fiction les plus mésestimés de ces dernières années est sur le point de quitter Netflix.

Quand on parle de réalisateurs de science-fiction, on pense le plus souvent à George Lucas, James Cameron ou Ridley Scott. Et c’est normal, chacun de ces cinéastes ayant énormément contribué au genre. La saga Alien continue d’envahir nos salles, prochainement avec Romulus, qui promet encore beaucoup de sang. L’univers de Star Wars quant à lui abreuvera encore Disney pour les 100 prochaines années au moins, tandis que Terminator finira bien par revenir dans nos cinémas tôt ou tard.

Un des autres grands cinéastes à s’être aventuré dans la science-fiction, c’est Steven Spielberg : Minority Report, E.T : L’Extra-terrestre, La Guerre des Mondes ou encore Rencontres du troisième type sont des devenus des classiques, contrairement à cet autre long-métrage qui, s’il a été bien accueilli à sa sortie, a vu sa réputation flétrir avec les années.

Il est temps de donner une seconde chance à ce film avant qu’il ne quitte Netflix.

Vous qui essayez de trouver le film

Ready to watch one

Adapté du roman du même nom d’Ernest Cline, Ready Player One a marqué le retour de Spielberg à la SF et à l’aventure, sept ans après son (super) film d’animation Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne. Le grand maître du genre, fort de son expérience de la motion capture sur Tintin, a proposé un de ses projets les plus ambitieux, mêlant des séquences en prises de vues réelles à des scènes se déroulant dans un environnement entièrement modélisé en 3D.

Pour le réalisateur, ce n’est pas seulement un moyen de montrer des prouesses technologiques, mais aussi de profiter de la liberté d’un tel médium. La caméra de Spielberg virevolte et s’empare pleinement de son espace en 3D, en particulier lors de cette fabuleuse séquence de course en plan-séquence, supplément dinosaure et King Kong, qui est un pure régale de mise en scène.

« Vous, en train de dire au revoir au film (vous l’avez laissé passer)«

Amoureux de Spielberg et de pop culture en général, vous trouverez forcément quelque chose pour vous ici. Les références en tout genre s’emmêlent et se répondent dans une explosion de couleur qui ne tombe tout de même pas (tout le temps) dans le fan-service inutile. Le cinéaste va même jusqu’à utiliser la notion de pop culture et la transforme en arme, le tout sous la musique d’Alan Silvestri. Un hommage qui, il faut l’admettre, peut tomber parfois dans une sorte de trop-plein, mais qui reste largement divertissant durant les 2h20 qu’on ne voit pas passer.

Alors, ce n’est pas forcément son projet le plus profond, mais on ne peut pas ignorer la prouesse. Pour son film, Spielberg s’est d’ailleurs entouré du beau monde, notamment Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance, Simon Pegg et T.J. Miller. Bref, rattrapez Ready Player One, vous avez jusqu’au 30 juin avant que le film quitte le catalogue Netflix.