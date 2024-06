Indiana Jones en Afghanistan : L’Homme qui voulut être roi, le film que Spielberg n’a jamais réalisé

Avant Indiana Jones, l’aventure avait un autre nom. Ou plutôt deux : Peachy Carnehan et Danny Dravot, alias Michael Caine et Sean Connery. Avec L’Homme qui voulut être roi, John Huston est peut-être le dernier cinéaste à paver la voie à la saga de Steven Spielberg et George Lucas dans les années 70.

John Huston ne lâche jamais l’affaire. Qu’il chasse l’éléphant dans la savane congolaise ou dirige un film sous oxygène, cloué dans son fauteuil roulant. En 1975, la sortie de L’Homme qui voulut être roi sacre son triomphe sur l’adversité. Cette adaptation d’une nouvelle de Rudyard Kipling, le cinéaste en rêve depuis une vingtaine d’années. Une première mouture aurait dû mettre en vedette Humphrey Bogart et Clark Gable ; une seconde, Peter O’Toole et Richard Burton. Plus tard, Paul Newman et Robert Redford, têtes d’affiche de Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill. « Nom de Dieu, John, prends [Sean] Connery et [Michael] Caine ! » , balance Newman lorsque le réalisateur l’approche. L’affaire est pliée. Huston a perdu vingt ans à traquer le mauvais gibier…