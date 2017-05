Leatherface, le prequel de Massacre à la Tronçonneuse, va enfin sortir

Sur le papier, Leatherface fait quand même un peu rêver : réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo, les responsables de A l'intérieur, une ambiance poisseuse pour un film qu'on nous promet super brutal, tout est réuni pour Leatherface soit une sacrée boucherie.

De ce fait, on arrive encore moins à comprendre pourquoi il met trop de temps à sortir. Alors oui, certes, la mode est davantage aux films d'horreur cathos à la Conjuring, mais quand même, cela ne doit pas empêcher des oeuvres plus hardcores d'exister. Le fait est que cela faisait presqu'un an que nous n'avions plus de nouvelles de ce Leatherface, ce qui n'est jamais bon signe.

On rappelle que le film se veut être un prequel au tout premier Massacre à la Tronçonneuse de 1974 et qu'il nous permettra de suvire quatre patients adolescents d'un établissement psychiatrique qui se font la malle, l'un d'eux devenant le célèbre personnage. Le quatuor kidnappe une infirmière dans sa fuite tout en étant poursuivi par un avocat tout aussi frappé qu'eux.

Alors certes, on a un peu de mal à raccorder les wagons avec le film original pour le moment mais on est prêt à lui donner sa chance. Et ça tombe bien puisque le productrice du film, Christa Campbell, vient d'annoncer sur Twitter que Leatherface allait bientôt sortir du placard où on l'avait mis :

"A tous les fans de Leatherface. Le film sortira enfin en octobre."

Soit pile-poil pour Halloween. Par contre, la productrice ne précise pas s'il s'agit d'une sortie cinéma ou exclusivement vidéo. Et on peut se brosser pour le moment pour avoir une annonce concernant une sortie française. Mais on y croit...