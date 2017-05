Jessica Chastain : "Il faut plus de femmes dans la presse critique"

A quelques jours du Festival de Cannes, où elle fait partie du jury, l'actrice américaine revient sur le rôle de la presse dans le cinéma.

Jessica Chastain compte parmi les comédiennes en pointe à Hollywood sur les questions d’égalité des sexes. Et l’actrice s’attaque désormais aux problèmes liés à la presse. Dans un entretien accordé au Guardian, l’actrice, prochainement à l’affiche du nouveau film de Xavier Dolan, s’est intéressée à une problématique très rarement évoquée, à savoir la sur-représentation des hommes au sein de la presse dédiée au 7ème art.

« Il y a eu tellement de débats autour des écarts de salaires dans l’industrie, au sujet que moins de 7% des cinéastes sont des femmes à Hollywood, mais ce dont les gens ne discutent pas en ce moment, ce sont les critiques.

Les critiques sont ceux qui suggèrent au public quelles sont les histoires qui valent le coup et ont de la valeur, or, quand 90% de la critique est masculine, et peut-être pas toujours en mesure d’évaluer un film avec un regard non-genré ou neutre, il est temps de comprendre que nous avons besoin de plus de femmes critiques, mais aussi d’hommes, qui puissent exprimer que les récits traitant de femmes sont tout aussi intéressants que des récits traitant d’hommes. »

Et pour le coup à Ecran Large, on ne peut qu’abonder dans le sens de Jessica Chastain, tant il faut bien admettre qu’il est compliqué aujourd’hui de lutter contre de nombreux tropismes qui conduisent à faire de l’organe critique un groupe socio-professionnel très masculin, souvent au détriment de la variété des points de vue, des parcours ou des approches.

Côté pro, l'actrice est attendue dans The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan, mais surtout dans Molly's Game, première réalisation du génial Aaron Sorkin, notamment scénariste de The Social Network et derrière la série culte A la Maison Blanche.

