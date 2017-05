Wonder Woman accomplit son destin dans sa bande-annonce finale

On se demande bien pourquoi on n'entend pas plus parler de Wonder Woman alors que le film sort dans un mois. Promotion inutile en regard de la popularité du personnage ou aveu dissimulé d'échec ? Difficile de savoir. Toujours est-il que le dernier trailer annonce du lour.

Et si la grosse crise d'identité que traverse DC et Marvel depuis un certain temps trouvait son terme grâce à une femme ? Ce serait symboliquement particulièrement intéressant dans ce genre de films qui ne laisse malheureusement pas autant que ça la place à des personnages féminins forts. Un constat d'autant plus décevant que ce n'est pas comme si les comics ne regorgeaient pas de super-héroïnes.

Mais tentons plutôt de voir le verre à moitié plein, ça nous changera, en parlant de la dernière bande-annonce de Wonder Woman de Patty Jenkins, présentée lors des récents MTV Awards. En un peu plus de deux minutes explosives et assourdissantes, le trailer parvient à nous convaincre encore un peu plus du potentiel spectaculaire du film tout en nous proposant plus ou moins l'arc narratif : la partie Origins sur l'enfance, l'adolescence, l'arrivée de Chris Pine, les méchants allemands, la prise de responsabilités et la découverte du monde extérieur.

Un canevas plutôt classique mais semble réserver quand même de beaux moments d'action dans une environnement qui n'est pas sans rappeler First Avenger, et ce n'est pas la première fois que la comparaison survient dans notre esprit lorsque l'on parle de Wonder Woman. Toujours est-il qu'on espère très fort que le film ne sera pas qu'une copie, qu'il aura sa propre identité et apportera un peu de fond à un DCU qui en a grandement besoin. En tout cas, c'est fichtrement joli. Réponse le 7 juin prochain.