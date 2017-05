Le Equalizer 2 d'Antoine Fuqua et Denzel Washington se précise

Cela fait déjà trois ans que le premier Equalizer est sorti et, même s'il n'avait pas grand chose à voir avec la série d'origine - dans la forme du moins - c'était bien sympa. Suffisamment en tout cas pour qu'on ait envie d'en voir la suite.

Et ça tombe bien, vu que c'est exactement ce qui est prévu. D'ailleurs c'est assez intéressant de constater que le cinéma hollywoodien revient à une forme de vigilante ou de revenge movie un peu hardcore avec Jack Reacher, Equalizer donc, John Wick et le prochain remake d'Un Justicier dans la ville. Si le cinéma est le reflet de la société dans laquelle on vit, on est clairement en droit de flipper.

Mais on ne va pas se plaindre non plus, cela nous permet quand même d'avoir quelques bons polars hard-boiled comme on n'en voyait plus depuis longtemps et ça, c'est cool. Oui, on a parfois un peu l'impression d'être dans la fin de L'Antre de la Folie mais ce n'est pas désagréable au fond. Mais bon, revenons au sujet et parlons un peu d'Equalizer 2. Après que sa date de sortie ait été décalée par Sony Pictures, puisque le film s'est carrément pris un an de retard, lui qui devait initialement sortir le 29 septembre 2017, il ne débarquera finalement pas avant le 14 septembre 2018 aux USA (et le 19 chez nous). On apprend même que les choses se passent plutôt bien pour lui puisque le long est actuellement dans une préparation très intense et devrait commencer son tournage aux alentours de l'automne prochain.

Mais si on vous parle de ce film, c'est en réalité pour une autre raison puisqu'à cette occasion, la société de production d'Antoine Fuqua a signé un accord d'exclusivité avec Sony pour deux longs-métrages, Equalizer 2 étant le premier, et que l'on connait déjà la nature du prochain projet. Et là, on va encore moins rigoler puisqu'il s'agira d'une biographie de Fred Hampton, leader des Black Panthers, assassiné en 1969 par le FBI et la police de Chicago durant un raid et dont le meurtre n'a été reconnu que bien plus tard par la justice.

Si le film n'a pas de date de sortie pour le moment, on peut d'ores et déjà imaginer que cette fois, Fuqua se passera de Denzel Washington pour incarner Hampton vu que ce dernier n'avait que 21 ans lorsqu'il est tombé sous les balles des autorités. A moins que...