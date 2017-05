Bruce Campbell dit enfin la vérité sur le lien entre Evil Dead et Evil Dead 2

On ne va pas vous expliquer ce qu'est Evil Dead, on pense que vous connaissez tous, surtout depuis la fantastique série Ash vs Evil Dead dont on attend la nouvelle saison avec impatience. Mais vous saviez, vous, qu'il y avait un gros débat sur les deux premiers films ?

Ne jouons pas les surpris plus longtemps, on est parfaitement au courant qu'une question déchire la communauté depuis maintenant 30 ans et qu'elle en a déjà laissé plus d'un sur le carreau. Quand on regarde Evil Dead 2, on se pose quand même une grosse interrogation. S'agit-il d'une suite ou d'un remake du premier film de Sam Raimi ?

Questionnement légitime puisque la première partie nous raconte carrément la même histoire et qu'on peut quand même se demander si Ash n'est pas encore plus bête de revenir dans la cabane avec sa nouvelle nana alors qu'il y a déjà vécu l'enfer quelques années plus tôt. Après trente ans de guerre de camps, Bruce Campbell a décidé, en novembre dernier, de briser la loi du silence et de nous expliquer la vérité.

Dans une courte vidéo, il nous expose effectivement quelque chose qui ne revient pas souvent dans le débat : le fait que Evil Dead et Evil Dead 2 n'ont pas été distribués par le même studio. Pour le premier, c'était New Line, tandis que Dino de Laurentiis s'est chargé du second volet. Et, forcément, pour des questions de droits, l'équipe ne pouvait pas utiliser les images d'Evil Dead 1 dans Evil Dead 2 et a donc dû tout retourner pour l'occasion. Donc, Ash ne revient pas, c'est simplement la suite de la même histoire. Mais comme il faut bien lui donner un nom, plutôt que "sequel" ou "remake", Bruce Campell opte pour le terme plus hybride de "requel".

Et nous voilà tous soulagés d'un gros poids. Merci Bruce Campbell !