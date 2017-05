Après Get Out, Jordan Peele ne fera pas Akira mais signe un gros contrat chez Universal

Ca y est, Get Out est enfin dans toutes les salles de cinéma et ça fait rudement plaisir parce que le film est bon et qu'un truc pareil on n'en voit pas tous les jours. Mais ça risque de devenir une habitude vu le contrat que vient de signer son réalisateur Jordan Peele.

Forcément, quand on réalise un tout petit film pour 4,5 millions de dollars et qu'il en rapporte plus de 190 millions, on peut s'attendre à quelques changements dans sa vie et sa carrière. Alors oui, on n'est pas encore au niveau du carton historique d'un Paranormal Activity ou d'un Projet Blair Witch à l'époque, mais la performance reste exceptionnelle.

Ce qui fait que son réalisateur, après nous avoir fait marrer avec son duo comique Key & Peele, entre tranquillement dans la cour des grands et se voit proposer des trucs de dingue. On le disait en bonne position pour réaliser l'adaptation tant redouté de l'animé Akira, mais la vie en a décidé heureusement autrement puisque Jordan Peele s'est vu proposer une offre qu'il ne pouvait décemment pas refuser.

Nous apprenons donc de la bouche du studio lui-même, qu'Universal Pictures vient de signer un contrat d'exclusivité avec le bonhomme pour les deux prochaines années. Dans le détail, le deal concerne évidemment son prochain film, qui sera toujours un thriller social et qu'il est actuellement en train de préparer, mais il voit beaucoup plus loin puisqu'il engloberait également ses quatre projets suivants. Et comme la vie fait bien les choses, on apprend que ces autres mystérieux films poursuivront la thématique de Get Out (notre critique ici) et qu'ils seraient d'ores et déjà écrits.

Cela dit, Jordan Peele ne tourne pas pour autant le dos à Jason Blum, puisque c'est avec lui qu'il produira des micro-budgets confiés à d'autres réalisateurs, dans le but de les sortir du ghetto dans lequel Hollywood les a mis, du fait de différences de couleur, de genre ou de sexualité. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais, Jordan Peele, c'est un gars bien et c'est très rassurant.