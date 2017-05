Dwayne Johnson montre les dents et en dit plus sur le film Rampage

Dwayne Johnson, on l'aime tellement qu'on est prêts à tout lui pardonner. C'est comme ça, y a des gens, il peuvent faire ce qu'ils veulent, on ne peut pas leur en vouloir. Même quand ils piétinent notre enfance.

Après, le vrai test sera sans conteste son remake-reboot-profanation de Jumanji et c'est uniquement à ce moment-là que nous verrons si on a raison de continuer à vénérer l'ex-catcheur superstar. Mais d'ici là, nous avons déjà un premier aperçu avec l'adaptation live du jeu vidéo Rampage, titre culte du début des années 80 qui a appauvri beaucoup de parents alors qu'ils nous emmenaient innocemment dans le centre commercial voisin, inconscients qu'une vile borne d'arcade nous y attendait et qu'elle avait soif de nos pièces de 10 Francs.

On rappelle pour les plus jeunes que Rampage "raconte" l'invasion de villes américaines par trois monstres géants, un gros lézard, un ersatz de King Kong et un loup-garou géant, que nous étions évidemment dans la peau des créatures et que notre seul but était de tout péter. C'était basique, c'était débile et c'était jouissif. Alors forcément, tirer un film d'un principe aussi rudimentaire semblait chose impossible.

Mais comme les scénaristes sont des gens merveilleux et pleins de ressources, ils y sont parvenus en renversant le point de vue puique Rampage-Le film aura pour héros Dwayne Johnson, un ancien marine pote avec un singe géant qui va combattre une méchante corporation en évitant que la ville ne soit détruite. Bref, une journée normale dans la vie de The Rock.

The Rock qui, d'ailleurs, a annoncé via son compte Instagram qu'il venait d'arriver sur le plateau de tournage à Atlanta et qu'il allait se mettre au boulot sans tarder. Et il nous gratifie de quelques news au passage qui sont loin d'être inintéressantes. Déjà, les effets spéciaux du film seront pris en charge par WETA, à qui l'on doit les effets du Seigneur des Anneaux et plus récemment de Ghost in the Shell.

Mais, plus intéressant encore, il nous donne quelques précisions sur son personnage. Ainsi, s'il sera bien un ex-militaire, il intègrera surtout une unité anti-braconnage basée au Rwanda, tandis que son meilleur ami, un gorille albinos géant, sera infecté par un mystérieux sérum, tout comme un alligator et un loup, les transformant ainsi en créatures géantes avides de destruction. Et, comme d'habitude, Johnson semble encore investi à 100% dans le rôle puisqu'il nous offre encore une de ses tirades ubuesques dont lui seul a le secret :

"Quand les animaux vous aiment, ils vous lèchent. Quand ils vous détestent, ils vous tuent. Je vais traquer les méchants gars qui ont fait ça à mon meilleur pote. Et quand je les aurai trouvé, je ne vais pas les lécher."

Encore heureux d'ailleurs, parce que sinon le film ne pourrait jamais avoir sa classification PG-13. Rampage est prévu sur nos écrans le 20 avril 2018.