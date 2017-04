Camera Obscura dévoile un angoissant trailer photographique

Voici un tout petit film fantastique qui nous aguiche comme il faut… Camera Obscura risque bien de vous faire perdre l’envie de photographier à tout va.

Nous y suivrons un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique, qui découvre avec angoisse que toutes les photographies qu’il prend représentent la mort imminente de ceux qu’il « immortalise ». Le malheureux se demande alors s’il est aux prises avec un phénomène surnaturel, ou si sa santé mentale l’abandonne.







Voilà pour la première réalisation d’Aaron B. Koontz, dont la première bande-annonce, si elle trahit un peu le faible budget de l’ensemble, dévoile aussi quelques belles idées visuelles, mais également un réseau d’influences alléchantes. Ainsi, difficile de ne pas penser au Peeping Tom de Michael Powell, à l’atmosphère de La Quatrième Dimension, voire à une nouvelle peu connu de Stephen King, Le Molosse surgi du Soleil, présentée dans le recueil Minuit 4.

Bref, ça sort en VOD et vidéo dans quelques semaines aux Etats-Unis, et on espère avoir la possibilité de le découvrir chez nous.