On en sait plus sur le remake du cultissime Rage de David Cronenberg

Ceux qui ne connaissent de David Cronenberg que ses films récents, risquent d'avoir une sacrée surprise en regardant ses premières oeuvres. Parce que le type, il allait dans le franchement glauque avec un talent unique.

Oui, David Cronenberg était un gros furieux au début de sa carrière et, dès le départ, il a imposé ses thématiques : travail sur le corps, la sexualité, la mutation, la normalisation sociale, sujets qu'il n'a jamais lâché depuis. Et, en 1977, il avait frappé un grand coup en nous balançant sa Rage en plein visage. Une histoire un peu dingue comme à son habitude, qui mettait en scène la star du porno Marylin Chambers dans un récit super glauque où elle incarnait une jeune femme qui, suite à un accident de moto, subit de curieuses expériences médicales. Maintenant pourvue d'un dard planqué dans son aisselle et ne pouvant que s'alimenter par du sang, elle va piquer différentes personnes de son entourage, déclenchant chez ses victimes des poussées de rage meurtrières. Ouais, c'est autre chose que ce qu'on nous sert aujourd'hui.

Il y a un an et demi, nous avions déjà entendu parler d'un remake de Rage, supposément réalisé par les soeurs jumelles Jen et Sylvia Soska (American Mary), mais comme nous n'avions plus de nouvelles depuis, on se disait que le projet était tombé dans les oubliettes. Et bien pas du tout, puisque le film est toujours prévu, même qu'il commencera son tournage au début de l'année 2018 et que les soeurs se sont exprimées à ce sujet lors du dernier American Film Market :

"C'est un très grand honneur de ré-imaginer Rage. Pour ses 10 ans de carrière, Cronenberg a refait La Mouche, qui était probablement son film qui a connu le plus de succès. Maintenant, au terme des 10 ans de notre carrière, nous nous occupons de son classique de 1977."

Une ambition énorme donc, affichée telle quelle dès le départ et qui n'aura pas le droit, de ce fait, à la moindre erreur. Reste cependant encore beaucoup de choses à faire puisque le casting n'a toujours pas été établi. Et on se demande bien qui sera capable de reprendre le rôle particulièrement éprouvant de Marylin Chambers.