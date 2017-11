Chair de Poule 2 finalement sans Jack Black ?

Sorti en février 2016, le film Chair de Poule, c'était pas gagné. Et puis, miracle, au final, c'était super sympa. Suffisamment pour que l'on attende la suite avec une petite impatience.

Parce que, quand on y réfléchit, cela n'a pas dû être facile d'en écrire le scénario, surtout lorsqu'il est adapté d'une série de romans d'horreur pour ados qui compte plusieurs dizaines de volumes, des spin-offs, une série télé et tout un tas de produits dérivés. Pourtant, Rob Letterman et son équipe s'en sont sortis avec les honneurs, justement parce qu'ils ont fait les bons choix. Plutôt que d'adapter littéralement un volume en particulier, ils ont opté pour un récit méta, prétexte à l'apparition des monstres emblématiques de la collection, tout autant que leur créateur R.L. Stine, interprété par ce bon vieux Jack Black.

Si la suite a mis du temps à se mettre en route, il semblerait que ce soit bien le cas maintenant puisque Goosebumps : Horrorland sortira le 21 septembre 2018 après avoir décalé de presque un an par son producteur Sony. Evidemment, on s'attend à ce que le film nous permette de retrouver tous les héros du premier film, sauf qu'en fait rien n'est moins sûr puisqu'une étrange rumeur vient d'atterrir sur Internet.

En effet, si l'on en croit le site Variety (et, généralement, on a plutôt tendance à croire le site Variety), la dernière version du scénario qui circulerait dans les couloirs du studios n'utiliserait pas le personnage de R.L. Stine et donc pas Jack Black. On voit mal comment le film pourrait se passer d'un tel atout, mais comme il s'agit de Sony, on est prêts à tout. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le studio n'aurait semble-t-il pas encore choisi le script qu'ils veulent utiliser pour le film, qu'il y en aurait plusieurs qui circuleraient actuellement et que leur préféré ne contiendrait pas R.L. Stine.

Ce qui soulève évidemment plusieurs questions. Déjà, le film est prévu sur les écrans dans moins d'un an et s'ils en sont encore au stade du choix du scénario, cela pourrait signifier que tout se passerait ensuite dans la précipitation, ce qui n'est jamais une bonne chose. Peut-être cela conduira-t-il à un nouveau décalage de sa date de sortie ? En tout cas, rien ne dit que R.L. Stine ne sera pas ajouté par la suite à l'histoire et que le scénario qu'ils vont choisir ne servira à rien d'autre que comme une base de travail pour en faire un script définitif.

La seule chose dont nous pouvons être sûrs à l'heure actuelle, c'est que Jack Black ou pas Jack Black, cette histoire ne sent pas très bon tout d'un coup.